Lo nuevo de la música – CAMILO presentó su nuevo video «MILLONES»

El artista internacional Camilo estrenó su nuevo video «Millones» en su canal oficial de YouTube. Dirigido por Evaluna y Santiago Achaga el colorido video fue filmado en la ciudad de Bogotá, Colombia y refleja a la perfección, la frescura de la canción.

«Millones» es el cuarto sencillo del exitoso segundo álbum del ganador del Latin GRAMMY® titulado Mis Manos vía Sony Music Latin/Hecho a Mano, el cual debutó en el Top 5 de Billboard en las listas «Top Latin Albums» y «Latin Pop Albums», y fue certificado Disco de Platino por la RIAA registrando más 550 millones de reproducciones en Spotify.

Camilo continúa demostrando su gran versatilidad musical con los sencillos extraídos de Mis Manos como «Vida de Rico», «BEBÉ» junto a El Alfa, «Ropa Cara» y «Tuyo y Mío» junto a Los Dos Carnales, los cuales se encuentran en múltiples listados de Billboard: «Latin Pop Airplay», «Latin Rhythm Airplay», «Tropical Airplay», «Hot Latin Songs», «Latin Airplay» y «Regional Mexican Airplay».

«Millones» le da continuidad a otro gran éxito de Camilo titulado «Machu Picchu» junto a Evaluna, el cual, en un mes, registra más de 40 millones de vistas en YouTube al igual que ha provocado más de 200 mil videos en TikTok con el #MachuPicchuChallenge.

Recientemente, Camilo se presentó en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en Estados Unidos y el próximo 15 de abril contando con 6 nominaciones a los Latin American Music Awards, será uno de los artistas en presentarse en vivo durante esta ceremonia y donde interpretará uno de los temas de su exitoso álbum Mis Manos.

Acerca de Camilo:

Blindado con una impecable habilidad de composición y una sensibilidad intuitiva, Camilo, nominado al GRAMMY® americano 2021y ganador del Latin GRAMMY® 2020, es considerado uno de los mayores exponentes del nuevo Pop de su generación, con más de cinco billones de reproducciones en todas las plataformas digitales alrededor del mundo.

Nombrado por Billboard como uno de los «15 Latin Artists to Watch 2020,» y aclamado por la revista PAPER como uno de los «12 Latinx Artists to Stream Right Now», Camilo lanzó en 2020 Por Primera Vez, su primer álbum con distribución mundial el cual debutó en el #1 en la lista Latin Pop Album Chart de Billboard y certificó platino en cuatro países, incluyendo Estados Unidos.

Por Primera Vez incluye el exitoso sencillo «TUTU» ft. Pedro Capó, que fue certificado 10x platino por la RIAA y ha acumulado más de 1.400 millones de reproducciones en todas las plataformas a nivel mundial. El álbum también incluye el hit internacional «FAVORITO» que alcanzó la posición #29 en el Top 200 Global de Spotify, registró 935 millones de reproducciones y más de 365 millones de vistas en YouTube.

Camilo continuó generando éxitos radiales a lo largo de 2020, entre ellos «Tattoo Remix», junto a la sensación urbana puertorriqueña Rauw Alejandro que alcanzó la posición #1 en la lista Billboard Latin Rhythm Airplay, así como un dúo explosivo con la estrella del reggaetón Ozuna titulado «Despeinada». Entre otras colaboraciones están «El Mismo Aire» con Pablo Alborán, «Titanic» con Kany García, y «Avioncito de Papel» con Dani Martin.

En 2020, el cantautor y productor colombiano logró convertirse en el único artista Latino en tener tres de sus videos en la lista «Top 10 Most Watched Videos Worldwide 2020» de Vevo incluyendo «Favorito», «Vida de Rico» y «Por Primera Vez», que registran más de un billon de vistas combinadas en YouTube.

Antes de su debut internacional, Camilo escribió grandes éxitos para artistas como Bad Bunny («Si Estuvieramos Juntos»), Becky G y Natti Natasha («Sin Pajamas»), y muchos otros.

Camilo continúa su crecimiento en las redes sociales con más de 21,9 millones de seguidores en TikTok, 19,9 millones de seguidores en Instagram y 12 millones de suscriptores en su canal de YouTube.