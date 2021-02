LIGA ESPAÑOLA – Atlético Madrid, de Diego Simeone, ganó y se despega en la punta

La victoria consolidó en la cima al conjunto del Cholo con 50 puntos, que estiró su ventaja con Barcelona, que venció 2-1 a Athletic Bilbao con un golazo de tiro libre de Lionel Messi, y Real Madrid (40), a 10 unidades.

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, le ganó este domingo de visitante a Cádiz por 4-2, es líder en soledad de la Liga de España de fútbol y se despegó a diez puntos de sus inmediatos perseguidores, Barcelona y Real Madrid, en un partido correspondiente a la vigesimoprimera fecha del certamen.

Un doblete del delantero uruguayo Luis Suárez (28m. PT y 5m. ST, de tiro penal) y los españoles Saúl Iñíguez (44m. PT) y Koke (43m ST) convirtieron para el «colchonero».

Descontó para el conjunto andaluz el delantero ibérico Álvaro Negrero, quien anotó un doblete a los 35 minutos de la primera parte y a los 26 del segundo tiempo.

En el equipo madrileño ingresó a los 14 minutos del complemento el mediocampista argentino Ángel Correa, ex San Lorenzo; y en Cádiz integraron la formación inicial sus compatriotas, el arquero Jeremías Ledesma (ex Rosario Central) y el defensor Marcos Mauro; en tanto en la segunda parte ingresó Augusto Fernández, ex River Plate.

La caída para Cádiz significó mantenerse en la decimotercera colocación, con 24 unidades, posición que comparte con Athletic de Bilbao y Getafe.

En tanto Barcelona, con un gol del astro argentino Lionel Messi, venció como local a Athletic Bilbao por 2 a 1 y subió al tercer lugar de la Liga de España y comparte los 40 puntos con Real Madrid, 10 por debajo de Atlético de Madrid.

El rosarino anotó a los 20 minutos del primer tiempo y completó el marcador el volante francés Antoine Griezmann, a los 29 de la segunda etapa. Descontó para el equipo vasco, en contra de su propia valla, a los 4 del complemento, el español Jordi Alba.

La «pulga» llegó a los 12 goles en el torneo hispano, cantidad de tantos que comparte con el marroquí Youssef En-Nesyri (Sevilla), y sólo se ubica dos por debajo del uruguayo Luis Suárez (Atlético de Madrid), que lidera la lista de artilleros.

Con el resultado, Barcelona se ubicó en la tercera colocación de la Liga española de fútbol e iguala al Real Madrid con 40 puntos; Athletic Bilbao se mantiene undécimo, con 24 unidades, junto con Getafe y Cádiz.

En otro partido que se jugó en la jornada, Getafe como local y Alavés (donde ingresó en el segundo tiempo el argentino Rodrigo Battaglia, ex Huracán y Racing Club), igualaron 0 a 0.

Con el resultado, Getafe subió al decimosegundo lugar con 24 puntos, guarismo que comparte con Athletic de Bilbao y Cádiz; en cambio Alavés, permanece en zona de descenso con 19 unidades, igual que Osasuna.

Por su parte, Celta de Vigo, dirigido por el argentino Eduardo Coudet y con el ingreso en el segundo tiempo de su compatriota Augusto Solari, igualó sin tantos como visitante ante Granada, donde el bonaerense Nehuén Pérez ocupó un lugar en el banco de suplentes.

El lunes, Betis (con Guido Rodríguez) y Osasuna (Jonathan Calleri) cerrarán a partir de las 17 (hora argentina), la vigésima primera fecha de la Liga española de fútbol

-Posiciones-

Atlético de Madrid, 50 puntos; Real Madrid y Barcelona, 40; Sevilla, 39; Villarreal, 35; Real Sociedad, 32; Granada, 30; Betis, 27; Levante y Celta de Vigo, 26; Athletic de Bilbao, Getafe y Cádiz, 24; Valencia, 23; Eibar y Valladolid, 20; Osasuna y Alavés, 19; Elche, 17; y Huesca, 16.

N. de la R; fuente Télam.