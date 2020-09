Leo Messi se queda en Barcelona: «Sufrí mucho y pensé en irme»

uego de una semana donde se desató la tormenta del año por el burofax, Lionel Messi rompió el silencio y habló por primera vez tras el 8-2 del Bayern Munich y esta semana memorable para él y para todo el barcelonismo.

El argentino, que se mostró golpeado en Lisboa y que optó por el silencio en estos días lanzó un comunicado para describir la situación. «Después de la derrota de Lisboa fue muy duro. Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo»

En esa misma línea, Messi agregó: «A mi lado han estado los que están siempre. Eso me basta y me fortalece. Pero sí me sentí dolido por cosas que escuché de la gente, del periodismo, de gente poniendo en duda mi barcelonismo y diciendo cosas que creo que no me merecía. También me sirvió para ver quién es quién».

Por otra parte, Messi remarcó: «No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos».

Para cerrar, Messi destacó: «Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio. Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy difícil, pero hay que competir».

