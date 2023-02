Laureano Caló de paso por Ayacucho tras su primera experiencia en el fútbol de Europa

En Atlético sobresalía, manejaba el medio, los tiempos, recuperaba y tocaba. De buen pegada también, le valió que desde el fútbol de Buenos Aires se fijaran en él. Laureano Caló dialogó con Ayacuchoaldia.com.ar en su paso por nuestra ciudad y luego de su primera experiencia en el fútbol europeo, puntualmente en un club de ascenso de Italia.

“Este 2023 arrancó bien ahora estoy unos meses de descanso en la argentina hasta que se abra el mercado de pases en abril o junio y poder volver para ya arrancar la pretemporada” contó el volante central de 19 años.

Acerca de esta chance de jugar en el Viejo Continente, Lauri agrega que “El poder vivir una experiencia así fue algo increíble, muchas veces cuando era chico lo pensaba pero jamás imaginé vivirla, es algo muy lindo donde te encontrás con todo totalmente nuevo, distintas costumbres, distintas maneras de juegos y sirve mucho para aprender muchísimas cosas”.

Una experiencia de esta naturaleza marca un crecimiento no solo en lo futbolístico sino también en lo personal. Sobre ello, el pibe que hizo toda su carrera en Atlético, cuenta que “Me abrió las puertas a poder vivir de lo que me gusta dedicarme de lleno a eso, conocer un continente hermoso con muchas posibilidades lindas y encontrar muchísimas cosas increíbles” siguió contando a la vez que también habló de vivir solo y la distancia. “Muchas veces se extraña un poco porque la verdad es que estoy muy lejos y no se puede ver a la familia nada, pero creo que es acostumbrarse y seguir. El idioma lo pude aprender rápido y en unos meses ya lo estaba hablando, por suerte no fue algo que me haya complicado mucho, me encontré con una costumbre muy linda no tan distinta a la nuestra, pero bueno creo que no hay costumbre como las nuestras (entre risas). Con los compañeros que me tocaron me llevo muy, pero muy bien por suerte por lo que te quedan muchos amigos, todos muy buenas personas”.

En su paso por Italia, al poco tiempo de llegar, circularon imágenes donde se lo observaba en un ambiente cercano al del jugador Mauro Icardi y su esponsa Wanda Nara. Claro que le preguntamos cómo había surgido esa chance por lo que nos contó que “Mi representante conoce a la familia de Wanda y Mauro, y un día que ellos estaban en Italia de vacaciones, nos dijeron si queríamos ir a comer un asado a la casa y no lo pensamos nada. Ni bien nos llegó ese mensaje dijimos que sí. Fue una experiencia hermosa compartir un asado con Wanda y Mauro, charlas con ellos, una humildad terrible, gente que es conocida en todo el mundo, estar almorzando con ellos y pasar una tarde en su casa fue increíble” concluyó.