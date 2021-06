Las imágenes de la brutal caída del Tour de Francia 2021

Un joven espectador que mostraba una pancarta saludando a sus abuelos ha provocado una brutal caída este sábado en el transcurso de la primera etapa del Tour. Casi un centenar de corredores se han ido al suelo, en el momento en el que el pelotón rodaba compacto.

Timpiste i lár an peloton agus muid ag druidim i dtreo dheireadh Staid 1 😱

Uh oh – a supporter's sign knocks Tony Martin and many many others off their bikes! #TDF2021 @LeTour pic.twitter.com/1ao5m8S5xS

