La UCR eligió por unanimidad a Martin Lousteau como presidente

El senador Martín Lousteau fue elegido hoy por unanimidad como presidente de la Unión Cívica Radical durante un Plenario que se realizó en la sede del Comité Nacional. «Ya sabemos que la Argentina así como viene no va más, el Estado así no va más y la política así no va más, pero también sabemos que no hay recetas únicas. Nuestro deber es trabajar colectivamente para presentar las mejores alternativas», sostuvo Lousteau. Sobre su elección como presidente de la UCR dijo: «Celebro que hoy tengamos una lista y una mesa de unidad. Es la única manera de que podamos contribuir con soluciones a los problemas que los argentinos tenemos hace mucho y que se han agravado en el último tiempo». Lousteau aseguró: «Vamos a estar atentos a cada iniciativa y vamos a estar muy atentos a todos los valores de nuestro partido». Por otro lado, el senador afirmó: «El respeto irrestricto a la institucionalidad porque este partido ha recibido muchos agravios en esta campaña y esperemos que no se repitan y si se repiten vamos a estar para defender a nuestro partido y a nuestra historia». «Tenemos que hacer que la identidad radical sea cada vez más grande y mejor dentro de los frentes que integra» y agregó: «Agradezco a Gerardo (Morales) que hizo un partido bien federal recorriendo el país de punta a punta, vamos a profundizar ese trabajo». «Se trata de llevarle a los argentinos esas gestiones municipales y provinciales», sostuvo Lousteau y dijo: «Tenemos que hacer un ejercicio entre como nos vemos y como nos ve la sociedad, juntos tenemos potencia y nuestra historia nos ilumina». «No es solamente recorrer, tenemos que usar todos los recursos que tenemos para iluminar lo que hacen nuestros intendentes y nuestros gobernadores», detalló Lousteau. El senador además dijo: «Este es el partido que hace docencia en la política a pesar de las modas, este es el partido que puede construir un futuro para los que vengan». En ese sentido, agregó: «Tenemos que saber comunicar mejor. Brindar propuestas para resolver problemas. Es un esfuerzo que tenemos que hacer profesionalmente. Necesitamos que los jóvenes nos ayuden en eso». La mesa de conducción quedó integrada así: Presidente: Martín Lousteau (CABA) Vicepresidente 1a: Inés Brizuela y Doria (La Rioja) Vicepresidente 2do: Luis Naidenoff (Formosa) Vicepresidente 3ro: Pamela Verasay (Mendoza) Secretario General: Raúl Chuli Jorge (Jujuy) Tesorera: Danya Tavela (Bs As) Pro Tesorero: Carlos Fascendini (Santa Fe) Secretaria: Lidia Azcárate (Tucumán) Secretario: Daniel Angelici (CABA) Secretaria: Lorena Matzen (Río Negro) Secretario: Ramón Mestre (Córdoba) Secretaria: Carmen Delgado (Chaco) Secretario: Martín Arjol (Misiones) Secretaria: Carolina Schadorosky (Tucumán) Secretario: Piero Boffi (Santa Cruz) Durante el Plenario también se aprobó el siguiente documento: LA UCR QUE QUEREMOS Ciudad de Buenos Aires, 15 de diciembre de 2023 La UCR necesita cambiar para volver a representar a la mayoría de los argentinos. La sociedad en las últimas elecciones se expresó por el CAMBIO, pero no nos eligió para representarlo. Esto nos obliga a una profunda AUTOCRÍTICA. Nuestro partido necesita una RENOVACIÓN y una MODERNIZACIÓN de sus ideas, las formas y los medios de su accionar político. Proponemos volver a ejercitar el debate de ideas, la creatividad y la construcción de propuestas atractivas y superadoras. El resultado electoral nos colocó en el rol de oposición. El gobierno que nace es un gobierno institucionalmente débil que recién empieza a explicitar sus propuestas, pero que necesita hacer cambios de extrema profundidad. La UCR NO COGOBIERNA. Los radicales renovados tenemos que ejercer una oposición responsable y constructiva, promoviendo una férrea defensa de nuestras históricas banderas de defensa de la república y la democracia, de una educación de excelencia, una salud pública de calidad, la independencia de la Justicia, el federalismo, una política económica progresistas de inclusión y un manejo ético de la cosa pública. La UCR debe apoyar el esfuerzo de los gobernadores, intendentes y legisladores de Juntos por el Cambio por tratar de mantener viva y UNIDA la coalición. Nuestros legisladores en el Congreso y nuestro partido tienen un enorme desafío por delante. Queremos construir una UCR popular y de mayorías que se convierta en eje de una ALTERNATIVA DE GOBIERNO. Venimos a proponer el debate y la modernización para que entre todos hagamos un radicalismo mejor, capaz de liderar la Argentina que soñamos.