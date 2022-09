La Sociedad Rural de Rauch aguarda modificación de ordenanza para el traslado de la feria

Mientras hay un proyecto que se está evaluando en la Comisión de Tierras y Obras Públicas, referido a la modificación de la ordenanza 1426/20, que se refiere al nuevo Código de Ordenamiento Urbano, se ha generado cierta inquietud por parte de vecinos de Villa San Pedro, ya que varios de esos artículos a modificar están referidos a autorizar el traslado del predio ferial a la chacra de la Sociedad Rural que se ubica en inmediaciones a la rotonda de las rutas 30 y 60.

Sobre este tema realizó declaraciones a Canal 2 Noticias, el productor Amadeo Souverville, presidente de la entidad ruralista. Sostuvo que desde hace dos años se encargó un proyecto para buscar una alternativa concreta a dicho traslado, hacia una zona que fuera la más indicada. Explicó que se pusieron a disposición los dos predios que tiene la entidad, y que el estudio arrojó que el más viable es el ubicado en cercanías a Villa San Pedro, ya que cuenta con una rotonda para la entrada y salida de camiones.

El dirigente fue más allá al señalar que en el proyecto se han incluido diversos asesoramientos, como los ingenieros y técnicos que diseñaron el nuevo mercado de hacienda de Cañuelas.

«Hicimos un trabajo muy importante durante este tiempo, todo los que podíamos adelantar ya lo hicimos, ahora son los organismos provinciales y locales, más el concejo deliberante los que deben avanzar con este tema, porque después de esto siguen las inversiones para levantar el predio, y la verdad que nuestro propósito es asesorarnos lo mejor posible antes de iniciar cualquier inversión, y presentar el proyecto trabajado a los concejales y el municipio, para que emitan su opinión, en el marco del código de ordenamiento urbano», señaló.

Expresó que a fines el año pasado convocaron a ambos bloques de concejales y los informaron sobre el alcance de dicho proyecto de traslado. «desde diciembre hasta hoy hemos estado esperando la devolución, pero no ha sido así, aunque sabemos que ahora está el proyecto que ingresó al Concejo, y queremos dejar en claro que esta es una propuesta concreta, no venimos a imponer nada, solo ponemos a disposición un proyecto donde han participado muchos profesionales y está en manos de los concejales, que son los que elaboran las ordenanzas para brindarnos ese marco normativo, para solucionar un tema que viene de larga data y es el momento de darnos todas las conversaciones necesarias, para que dentro de 15 o 20 años no tengamos que hablar del mismo tema».

N. d ela R; Fuente – El diario de Rauch