La Sociedad Rural de Olavarría criticó a los productores que vendieron hacienda durante el paro ganadero

A través de un comunicado, la Sociedad Rural de Olavarría, se manifestó muy crítica con los productores de ganado que hicieron caso omiso al cese de comercialización decretado por la Mesa de Enlace, enviando hacienda a diferentes frigoríficos.

«El individualismo y oportunismo de algunos, que casi siempre son los mismos, no hacen más que menospreciar el trabajo de todos los productores que apoyamos la medida y que somos conscientes del daño que produce el cierre de las exportaciones», dijeron desde la SRO.

Molestos por el fracaso de la medida y contrariamente a lo que esperaban por la baja en el precio del producto, la justificaron diciendo que fue como consecuencia del llamado “efecto puerta 12”, cuando todos salen a vender en el mismo momento, al tiempo que advirtieron que “esta baja transitoria no se va a ver reflejada en las carnicerías porque la cadena se quedará con esa diferencia».

En otro de sus párrafos el comunicado señala que «la pérdida se produce en el productor, que no sólo ve una baja en el novillo, sino también en las vacas manufactura y conserva que no se pueden exportar y hoy pierden su valor porque no hay quien las compre, lo que desalienta la inversión y muchos salen del sistema, ocasionando a futuro más faltante de carne para los argentinos».

Remarcaron que «es importante la lucha contra medidas que no tienen un mínimo de razón y, todos sabemos que un país para salir de la pobreza necesita, entre otras cosas, exportar para generar puestos de trabajo y divisas que son tan necesarias en este momento de escasez».

Por último, anunciaron que seguirán “en plan de lucha, movilizados y reclamando a nuestra entidad madre CARBAP aunar esfuerzos para solucionar los problemas que hoy nos aquejan y es por eso que exigimos la apertura de las exportaciones de carne», concluye el comunicado.

