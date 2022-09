La pilcha de los pibes del Juvenil

Este martes por la noche en las instalaciones del Club Atlético Ayacucho se presentó la nueva indumentaria deportiva que utilizarán las selecciones Sub 13 y sub 15 de nuestra ciudad en el Torneo organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana y que tendrá el debut de ambos combinados este jueves en el Estadio Municipal ante General Madariaga, 18 horas para la Sub 13 y 19,30 para la Sub 15.

En la muestra estuvo presente el Intendente Emilio Cordonnier, el Presidente de la Liga Ayacuchense de Fútbol, Adrián Macías como también los integrantes del cuerpo técnico que tendrán ambos equipos trabajando en conjunto, además de los principales protagonistas como son los chicos.