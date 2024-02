La Parroquia dio inicio al tiempo cuaresmal 2024

En el día de ayer con la imposición de las cenizas, de los olivos bendecidos en el Domingo de Ramos 2023, dimos inicio al tiempo cuaresmal.

Tiempo dedicado sobre todo a la oración, al ayuno y a la limosna.

El papa Francisco nos incentiva a “prestar el oído de nuestro corazón a Aquel que, en el silencio, quiere decirnos: ‘Soy tu Dios, el Dios de la misericordia y la compasión, el Dios del perdón y del amor, el Dios de la ternura y la solicitud. […] No te juzgues. No te condenes. No te rechaces.

Deja que mi amor llegue a los rincones más escondidos de tu corazón y te revele tu propia belleza. Una belleza que has perdido de vista, pero que se hará nuevamente visible para ti a la luz de mi misericordia.

El Señor nos llama: Ven, ven, deja que enjugue tus lágrimas, y deja que mi boca se aproxime a tu oído y te diga: ‘Te amo, te amo, te amo’» (H. Nouwen, Camino a casa. Un viaje espiritual, Buenos Aires 1997, 185-186). “¿Creemos que el Señor nos ama, que el Señor me ama?”, preguntó el Pontífice.