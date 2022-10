La nena de 7 años que le canta a Messi es furor en el mundo…El Video

Janna Santero – Y YO TE VOY A ALENTAR -Tributo a Messi – Qatar 2022 #qatar #qatarlife

Janna Santero entona “Y yo te voy a alentar”, una conmovedora y pegadiza canción que escribió su mamá, Micaela Salinas, en la que le expresa su amor al capitán argentino, por quien sueña ser escuchada. “Te va a ayudar el Diego alentando de arriba”, dice en el tema.

“A Messi lo quiero mucho, lo admiro. Me gustaría conocerlo y que me abrace fuerte”, dice Janna Santero, la pequeña que con solo 7 años emociona en las redes sociales al interpretar la pegadiza canción que ya canta todo San Juan, a poco más de un mes del inicio del Mundial de Qatar.

Es la hija de la cantante y compositora sanjuanina Micaela Salinas, quien hizo el tema cuando pensaba en escribir otro tipo de canción. “Quería escribir un tema para el Día de la Madre, pero me salió este para el Mundial… Estaba con la birome en la mano y fue algo increíble, pero empecé a tararear una melodía y cantar la letra imaginando a una tribuna en la cancha… ¡Y se me venía la imagen de Messi todo el tiempo!”, revela.

De nombre artístico Mikaela, es la ganadora junto al periodista deportivo Tití Fernández del certamen Cantando por un Sueño de 2007. Hasta los 8 meses de embarazo, cuenta, se subió a los escenarios para dar shows en la capital de la provincia y apenas nació la niña le cantó sus primeras nanas.

«Y yo te voy a alentar». Janna Santero alienta a Lionel Messi para ganar el Mundial de Qatar

Por eso, cree que la niña heredó esa pasión. “Janna canta desde los 4 años y tiene mucha memoria con las letras de los temas y enseguida saca las melodías. Como tengo un amigo que es dueño de una sala de grabación, la llevo y graba ahí porque cantar es algo que le encanta, lo hace todo el día en casa”, cuenta la creadora de “Y yo te voy a alentar”.

La historia

Janna es fanática de Lionel Messi y para ella interpretar esta canción fue toda una alegría. “Me gustó mucho la canción y cantarla. Aunque yo no sepa casi nada de fútbol, me gusta mucho como es él y por eso quiero cantarle la canción, pero ahí, adelante, y que después me salude con un abrazo como veo que abraza a otros nenes”, dice ilusionada la niña que abre el video con una dedicatoria: “De una Pulga para otra Pulga”: “Yo te voy a alentar, sos un ejemplo de vida; la Scaloneta brilla con tu gambeta; te va a ayudar el Diego alentando de arriba”, le canta en una de las estrofas.

Sin pensar que eso es algo imposible, dice que al menos quiere enterarse de que el ídolo recibió el video: “Me encantaría que aunque sea la vea desde el celu, pero me mande un mensaje para saber que lo vio”, pide.

Janna nació el 12 de mayo de 2015 en la capital de San Juan, no tiene hermanos y es una nena que fue muy deseada y esperada por sus padres.

Janna y Mikaela Janna y Mikaela

“Desde hace 22 años vivo del canto, en 2007 me animé a anotarme en el Cantando, me tocó acompañar a Tití y ganamos. Y cuando supe que quería ser mamá, pensé en hacer muchas cosas antes porque quería disfrutar del embarazo y de mi hija, no solo tener un bebé por tenerlo así que me enfoqué en eso. Y fue una nena muy soñada a la que todo el tiempo le cantaba mientras me acariciaba la panza… ¡Y salió esta pulguita!”, cuenta emocionada la mujer que desde hacía tiempo no componía una canción.

Luego de ganar ese certamen, no sabe el motivo, pero dejó de escribir sus propias canciones y cada vez que daba un show cantaba temas musicales de otros artistas.

“Todo esto fue hace tres semanas. Comencé a cantarla y, como no sé componer música, me la auto enviaba por audio, y así fue surgiendo la canción. Luego, le pusimos música con ayuda de este amigo de la sala de grabación que la tiene muy clara: se la canté, le dije cómo quería que sonara y salió esta maravilla que no sé ni cómo explicar cómo fue, pero la letra salió rápido”, detalla.

Janna haciendo los deberes Janna haciendo los deberes

Como no tiene un amplio conocimiento sobre fútbol, Micaela buscó en Internet las palabras claves que usan las hinchadas y que representan al hermoso deporte: gambeta, la ausencia de la S al final, pecho frío, fueron algunos. Cuando estuvo terminada, regresó a su casa y se la compartió a su hija.

—Mi amor, ¿querés cantar esta canción a Messi?—, la indagó y se encontró con un sí rotundo.

“Le pedí que se fijara si el tono le quedaba bien y sí. Le propuse grabar un videíto y enseguida aceptó. Volvimos a la sala de grabación y ¡en una hora la canción quedó grabada! Luego comenzamos a editarlo, para lo que busqué las imágenes de la vida de Messi hasta que quedó y para ver si de verdad estaba buena, se la pasé al papá y me dijo que se lloró todo, que lo había emocionado hasta las lágrimas. Ahí me di cuenta de que habíamos hecho algo lindo porque yo quería que Janna la cantara, ella tenía que ser porque además ama a Leo”, explica la orgullosa mamá.

Luego de que lo vio el papá, Micaela lo compartió con sus familiares y algunos pocos amigos, lo subió a YouTube y luego a TikTok. “A la noche lo subí al Youtube y al otro día tenía dos mil vistas; luego a Tiktok y en pocas horas logró 60 mil reproducciones y cuando comencé a leer los comentarios, me largué a llorar de emoción. Todos decían que se les puso la piel de gallina, que se habían emocionado con la letra y con Janna… ¡Todos eran comentarios hermosos!”, recuerda.

Casi quebrada, sigue: “Estoy muy feliz. Esto es un respiro precioso, hace un tiempo atrás tuvimos una época muy negativa a nivel familiar, claro que Janna nunca se entera de los problemas de la casa, pero si antes era una nena feliz ahora lo es el doble porque aunque no dimensiona lo que pasa, le leo algunos comentarios que llegan al Instagram (@planetamikaela) y le gustan. Después hace sus cosas, pero hasta donde sabe lo que está pasando, se pone muy, pero muy contenta”.

Janna saludando imaginariamente al campeón de América Janna saludando imaginariamente al campeón de América

Desde que la canción se hizo viral, no pudo ir a la escuela, así que aún no recibió los comentarios de las maestras ni de sus compañeros de segundo grado.

En estos dos días, fue invitada a algunos programas de la televisión de San Juan y cantó en vivo. También atendió algunos llamados de las radios locales, pero el llamado que más espera es de Messi contándole que la escuchó y que Argentina ganó la Copa.

La letra completa

Desde que eras un pichón tenías sello de campeón,

descubriste a los 10 años que nada te haría daño,

te inyectaron fortaleza para avivar tu grandeza

y junto a vos que ya eras príncipe iba a tu princesa.

La pelota, tu destreza, la 10 de Maradona

eran la dosis perfecta para activar tus hormonas

y el pichón que bailaba en su propio Carnaval

hasta el día de la fecha hace bailar al rival.

Y yo te voy alentar, sos un ejemplo de vida

porque a todos los problemas le encontraste la salida,

“La Pulga” o “Comadreja” o como quieran nombrarlo,

en Argentina y el mundo te aguantamo’ lo’ trapo’.

Por eso, Lio querido, ¡te alentamo’ en lo’ partido’!

Y quién te compare con otro, seguro es pecho frío,

porque sos un gigante, y vos no tenés rival,

¡este año la copa te traes del Mundial!

Por no perder la simpleza y no dormirte en la fama,

sos ejemplo, sos orgullo y Argentina te ama;

le ganaste a Brasil, ya iluminaste la cancha

y también este Mundial, vas a tener más revancha.

No hay derrota si hay pelota

y cuidando tu espalda está la Selección

que pone huevo en la cancha,

Incontables son los goles que lloramos con vos

también venciste al Covid, Messi como vos no hay dos.

Vamos que la Scaloneta brilla con tus gambeta

y esta hinchada argentina es la mejor del planeta

porque jugás de taquito en la cancha y en la vida

te va ayudar el Diego alentando de arriba.

N. de la R; fuente Infobae.