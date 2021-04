La muestra «El cuarto de Lucía» se concretó en el Museo Petorutti de La Plata

El mismo día en que se conoció la noticia de que la Comisión Bicameral de la Legislatura Bonaerense presentó una acusación formal contra los magistrados Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas del Tribunal Oral N°1 que absolvieron a los responsables de la muerte de Lucía Pérez, se presentó la muestra «El cuarto de Lucía» en el Museo Pettoruti de La Plata.

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires en conjunto con el Ministerio de Producción, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica gestionaron la exposición de la obra en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, ubicado en la calle 51 N• 525 de la ciudad de La Plata.

La instalación es una iniciativa de Marta Montero –quien encabeza la Campaña Nacional Somos Lucía – y Claudia Acuña de Revista Mu y se realizó con el soporte técnico del área de escenografía del Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium de Mar del Plata y reproduce fielmente el cuarto de Lucía Pérez Montero, la adolescente de 16 años asesinada en esa ciudad en octubre de 2016.

En esta oportunidad podrá visitarse, respetando los protocolos sanitarios necesarios, desde hoy de 17 a 21 horas en el Museo ubicado con entrada libre y gratuita.

«El cuarto de Lucía» constituye un espacio íntimo expuesto al público con la intención de transmitir y compartir el dolor que representan para cada familia los femicidios y, a la vez, el espacio de los sueños convertido con esa ausencia en pesadilla», afirman los organizadores que integran la Campaña Nacional Somos Lucía.

La muestra se vio por primera vez en la recova del Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata en la temporada de verano.

En la ciudad de Mar del Plata, el mediodía del 8 de octubre de 2016, Lucía Pérez llegó hasta la puerta de su colegio, donde estaba estacionada una camioneta dedicada a la venta de droga. Fue la última vez que la vieron con vida. Tenía 16 años.

Por su crimen fueron acusados Juan Pablo Offidani Matías Gabriel Farías y Alejandro Maciel. El 26 de noviembre de 2018 el Tribunal Oral Nº 1 de Mar del Plata, integrado por los jueces Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso, condenó a Offidani y Maciel por el delito de tenencia de drogas con intención de venta, y absolvió a todos por el abuso sexual y el femicidio.

Tras una larga y sostenida lucha social el fallo fue anulado el 12 de agosto de 2020. Ahora, el poder judicial deberá realizar un nuevo juicio, que hasta hoy no tiene fecha de inicio.

Afortunadamente, hoy se conoció la noticia de que la Comisión Bicameral de la Legislatura Bonaerense realizó la acusación formal contra los jueces del Tribunal Oral N°1 por su desempeño en el debate oral del juicio, donde los tres imputados por los delitos de abuso sexual y femicidio habían quedado absueltos.

El cuarto de Lucía

La exposición consta de cuatro dispositivos estéticos -comunicacionales:

El cuarto: El ámbito «privado» en los dos sentidos de esa palabra: el de intimidad y, a la vez, el que nos recuerda la privación de esa vida a escala humana. Todas las familias sobrevivientes de femicidios cuyas hijas compartían la casa nos han contado exactamente lo mismo: no han tocado el cuarto desde el día del crimen. Sacar a la luz pública ese cuarto es, sobretodo, compartir el peso del duelo de esas familias que ante la falta de justicia se torno eterno en la lucha cotidiana contra los aparatos patriarcales vigentes y decadentes, pero también humanizarlo: no es un «caso» ni una cifra. Es una vida joven, con sueños que ya no podrá soñar. «Y no vamos a dormir en paz hasta que no tenga justicia. No solo su familia o cualquiera de nosotros: nadie. Es por todes entonces que necesitamos encontrar una forma de terminar y prevenir estas violencias. Eso representa Lucía, su cuarto, esta obra» explican desde la Campaña Nacional Somos Lucía.

Para transmitir todo lo que ese cuarto vacío representa es absolutamente necesario reproducirlo tal cual es el de Lucía, detalle por detalle. «Aún cuando no necesitemos poner una foto en la instalación para comprobar que es idéntico, lo que estéticamente representa esa reproducción fiel es el valor de la verdad: es el cuarto de Lucía. La herramienta del arte es la ética» plantean.

Las proyecciones: en un aparato de televisión en forma continua se emiten las 23 horas del juicio oral que dejó impune el femicidio y que, tras una larga batalla dada en la calle por la familia de Lucía y la sociedad, se logró anular.

«Es importante que se emita por un aparato de tevé con audio porque representamos así qué discursos reproducen ‘los medios’ como ‘noticia'» cuentan las y los organizadores.

En tanto en las paredes del cuarto se proyecta un video conceptual breve y que en forma contínua proyecta las imágenes de femicidas, jueces y movilizaciones. También requiere audio, ya que el cierre es el grito Lucía Pérez, presente.

La acción: Al salir del cuarto, un texto invita a visitantes a participar de la campaña Justicia por Lucía y de las actividades que en cada territorio que exhiba la muestra organizan familias víctimas de femicidios.

El cierre: consiste en un conversatorio conducido por las familias víctimas de femicidios de cada territorio y reúne a funcionarias, artistas, académicas y organizaciones sociales en un espacio público, que en forma de ronda hace circular la escucha y la palabra.

La obra podía visitarse de 17 a 21 horas hasta el pasado domingo.