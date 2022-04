La ministra Estela Díaz presentó la película “Vicenta” en Mar del Plata

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz presentó la película documental «Vicenta» junto a la subsecretaria de Educación Claudia Bracchi y el equipo de realización del documental que narra la búsqueda incansable de una madre por defender los derechos de su hija, que debe acceder a un aborto no punible.

La proyección, convocada en conjunto por el Ministerio y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, se realizó en la Sala Astor Piazzola en el Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium. El documental fue declarado de interés cultural en voto unánime por el Concejo Deliberante de Mar del Plata. Las concejalas del Frente de Todos Sol de la Torre, Mariana Cuesta y Marina Santoro hicieron entrega del reconocimiento.

«La película abre una enorme cantidad de temas: las discriminaciones, la falta de acceso a la justicia, la autonomía de las decisiones, el movimiento social y la relación del Estado con las organizaciones, entre otras» detalló la Ministra. «Hay un cambio institucional fundamental, las transformaciones son posibles y el arte nos ayuda siempre a abordarlas de otra manera» agregó.

La subsecretaria de Educación Claudia Bracchi afirmó: «Es una película que conmueve, ir por esos pasillos de la justicia una y otra vez. Hay que decir las cosas, pelear por los derechos para que no haya más Vicentas en nuestro país».

«Vicenta» del director Darío Doria, no es un documental tradicional, utiliza personajes realizados en plastilina con maestría por la artista Mariana Ardanaz. Está basado en la historia real de lucha de Vicenta Avendaño por el derecho de su hija a un aborto no punible. Plasma diversas temáticas: pobreza, abuso sexual, aborto, discapacidad, desigualdades, creencias, acceso a la justicia, medios de comunicación, la lucha del movimiento de mujeres y diversidades, el rol del Estado. Narra la búsqueda incansable de una madre por defender los derechos de su hija.

En 2006, L.M.R. una joven de 19 años con retraso madurativo fue violada por su tío y producto de ese abuso sexual quedó embarazada. Al enterarse Vicenta, inició los trámites para que pueda realizarse un aborto no punible, derecho garantizado entonces por el código penal. Aunque la ley la amparaba, se lo negaron. Allí comenzó un desfile por fiscalías, médicos, jueces hasta la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Cuando todo parecía perdido, un grupo de mujeres – integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito- la ayudaron y al fin su hija pudo acceder a lo que le negaban. Vicenta, acompañada por Dora Coledesky, Susana Chiarotti y Estela Díaz, decidió llevar su caso a los tribunales internacionales y en 2011, el Comité de Derechos Humanos de la ONU falló a su favor y condenó al Estado argentino por vulnerar el derecho al aborto legal. El Estado debió pedir disculpas públicas y reparar el daño causado. Imágenes de ese acto forman parte del documental.

Luego de la proyección, se desarrolló un espacio de debate abierto para intercambiar experiencias con el público. Allí, la directora de arte Mariana Ardanaz contó cómo le llegó la propuesta de realización de la película: «Al comienzo pensé que se refería a una animación tradicional y no tenía conocimiento de eso, pero Darío me explicó que lo íbamos a narrar de una forma especial, que los muñecos no se iban a mover y que el movimiento iba a estar dado de otra forma. Así que empezamos con esta aventura extraña».

El director de la película Dario Doria, por su parte, contó el proceso de concepción y de realización, y señaló: «Cuando terminamos la película se la mostré primero a los protagonistas para que me digan qué pensaban, fue un momento de muchos nervios porque estoy contando la vida de alguien». En ese sentido, comentó frente el auditorio la experiencia que tuvo con la ministra Estela Díaz, que acompañó a Vicenta y a su hija: «Otra de las protagonistas era la Ministra. Se la pasé un sábado a la noche, estaba en mi casa, sonó el teléfono y era Estela. Cuando corté no podía parar de llorar de la emoción».

La guionista María Florencia Gattari explicó el procedimiento de trabajo para construir la voz en off en segunda persona que atraviesa todo el documental, y que es interpretada por Liliana Herrero.

En tanto, el director del Teatro Marcelo Marán se refirió al trabajo que se realiza desde el Instituto Cultural: «Los ejes con los que venimos trabajando tienen todos que ver con la temática que trata la película».

Estela Diaz repasó el contexto histórico en el que se gestó la propuesta: «Es una película que nace en un proceso de gran resistencia, de gran lucha, del impulso de la campaña nacional por el derecho al Aborto legal, seguro y gratuito. Ese derrotero de dolor lo han vivido cientos de mujeres y niñas en Argentina. Y hoy podemos decir con enorme satisfacción que el aborto es legal, seguro, gratuito y se garantiza en todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires».

Para concluir, la Ministra señaló: «El arte libera y transforma, nos ayuda a abrir conciencias e incorporar un mensaje tan fuerte y tan esperanzador como este. Reconoce el fuerte dolor que se atravesó pero sin ningún golpe bajo, con una poesía que traspasa la película, que nos da tanta fuerza transformadora de realidades tan injustas».

En la presentación y moderación del debate estuvieron la directora provincial de Comunicación Lucía García Itzigsohn y la directora de la Región V Yamila Zavala Rodríguez. Y acompañaron la actividad la directora provincial de Regiones Ibis Azúa y la directora de la Región VI Silvina Zaballa.

La película está disponible en la plataforma de CINE.AR