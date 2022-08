La Mesa Agropecuaria de la Coalición Cívica exige la eliminación del FETA

La Mesa Agropecuaria de la Coalición Cívica ARI expresa preocupación ante el intento del actual Secretario de Comercio Matías Tombolini de tapar las maniobras de corrupción denunciadas sobre la administración del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), con un nuevo esquema de subsidios que esconda los desembolsos millonarios en favor de Molinos Cañuelas.

Como ya hemos denunciado oportunamente en la Justicia, el FETA creado en marzo de 2022 por el ex secretario Roberto Feletti fue un gran agujero negro de fondos públicos que sólo generó corrupción, distorsiones en el mercado harinero en favor de una empresa en particular y no benefició en nada a los consumidores.

De modo opuesto, el precio del pan subió de los 200 pesos en marzo 2022 a más de 400 pesos por kilogramo en el actual mes de agosto. Mientras que por ejemplo, el precio del trigo en julio volvió a valores de febrero, cayendo un 40%. Es por ello que exigimos al gobierno que elimine el FETA y evite cualquier otro esquema intervencionista, ya sea a través de compensaciones a los grandes molinos o por vía de subsidiar a las panaderías, como ha dejado trascender Tombolini ahora.

Si el objetivo es ayudar a aquellos argentinos que estando en situación de vulnerabilidad puedan necesitarlo, el gobierno tiene herramientas para poder asistir a la demanda en forma directa, a través de la Tarjeta Alimentar por ejemplo, en lugar de seguir intentando con modelos ineficientes, corruptos y de probado fracaso.

En virtud de lo expresado, desde la Mesa Agropecuaria de la CCARI advertimos al Secretario Matias Tombolini sobre la urgente necesidad de la eliminación del FETA con su consecuente anulación de los desembolsos a Molinos Cañuelas, al igual que a otros molinos que bajo presión adhirieron al fideicomiso, e instamos al gobierno a discontinuar con esta política intervencionista, que denunciamos en la Justicia meses atrás.

Como ya hemos referido, recomendamos el abordaje sobre la oferta por vía de eliminación de burocracia e impuestos y asistir a la demanda de manera directa, sin intermediarios, sin corrupción ni prebendas, direccionando la ayuda a quienes realmente lo necesitan.