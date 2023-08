Estamos recibiendo donaciones de juguetes en buen estado para el día de la niñez!!!

Si tenés algún juguete que ya no uses,o tus hijos no utilicen más, desde la Juventud Radical de Ayacucho estamos recibiendo donaciones para darle a los que más precisan o no tienen en este día de la niñez.

Recibimos de 16 a 18 hs en el comité radical de Ayacucho, Saenz Peña 1481.