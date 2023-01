La historia de Joaquín, el niño que vende alfajores para cumplir su sueño

Tiene once años, 50.000 seguidores. Belu Lucius y Juan Bautista De Benedictis le mostraron públicamente su apoyo y admiración

Joaquín Fradín tiene solamente once años y no tiene idea de que con su accionar está dando un ejemplo, a su generación y también a muchos adultos, sobre la importancia de tener objetivos claros y perseguirlos firmemente, de manera honrada, con constancia y con trabajo.

El pequeño necochense viene de una familia “fierrera”, pero ninguno había tenido la posibilidad de correr en alguna categoría, así que él se dispuso hace dos años a ser el primero en lograrlo, porque era solo un niño que iba a la primaria, pero también un gran soñador. Sin embargo, es de público conocimiento que para ser corredor, en este caso de karting, se necesita tener dinero o un apoyo económico importante, algo que él no tenía.

Siendo consciente de la situación, quizá demasiado para su corta edad, y de que sus padres no podían afrontar esos costos, Joaquín les pidió autorización para salir a vender alfajores.

“Justo nos estábamos por ir a la playa y la propuesta me dejó helada. No sabíamos qué decirle, porque uno debe pensar en lo mejor para él, pero lo vimos tan entusiasmado que lo dejamos”, contó Antonella Núñez, la mamá de Joaquín.

Un éxito

Su primera salida a la playa con su incipiente emprendimiento fue todo un éxito. A los diez minutos había vendido todo.

“Al otro día, con esa platita fue y compró más, al día siguiente más… así empezó a caminar por la costa, con nosotros por detrás, y siempre vende todo”, recordó Antonella, emocionada.

Con el paso de los días, Joaquín fue conmoviendo a cada vez más gente con su historia y lo empezaron a seguir en una cuenta de Instagram que lleva su nombre y que administra su tía, quien escribe lo que él le va diciendo. Además, en esas caminatas por la arena fue consiguiendo sponsors para el karting.

“El abuelo le regaló el karting, porque toda la familia siempre fue fanática del automovilismo, y lo anotamos en una categoría provincial. En el primer año terminó en el puesto 11 del campeonato y con esa platita se logró pagar la licencia deportiva y la médica, que fue por un total sacrificio de él. El año pasado peleamos el campeonato y se quedó con el tercer puesto, fue coronado en Olavarría, le dieron la copa y volvimos súper contentos”, manifestó orgullosa Antonella.

Ser “influencer”

El fin de semana, la influencer Belu Lucius se encontró con Joaquín en la playa de Necochea y él le contó su historia, como hace habitualmente para explicar por qué un niño de once años está vendiendo alfajores.

Tal fue la emoción que le generó a la exparticipante de Master Chef Celebrity y panelista de Cortá por Lozano que decidió dedicarle un extenso posteo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores.

Luego de ese posteo, Joaquín ha juntado en pocas horas casi 50.000 seguidores, entre ellos algunos famosos, y hasta se le tildó el celular por la cantidad de notificaciones y mensajes.

“Un futuro crack argentino. Con una pasión y una educación digna de admirar”, resumió Belu Lucius al final de su publicación.

“Gracias Belén. Joaquín es nuestro futuro campeón en automovilismo. Cuando me retire le dejo mi lugar en el Turismo Carretera. Además de buen piloto es una gran persona, con una hermosa familia”, comentó Juan Bautista De Benedictis, uno de los sponsors y el principal referente automovilístico del pequeño corredor.

“No sé cómo agradecerles que me hayan escuchado. Son una familia con mucho amor, me sentí muy cómodo y contento charlando con ustedes. Fue muy emocionante. Me quedo con los consejos de Javier (Ortega Desio) y con las lindas palabras de toda esa linda familia. Estoy sumando muchos seguidores no puedo creerlo, gracias a todos”, escribió Joaquín Fradín, desde la cuenta que tiene junto a su tía.

A pesar de que algunos creen que con todo esto se está “romantizando el trabajo infantil”, la realidad es que lo único se ha incentivado en esta familia es el ejemplo de soñar en grande y trabajar para conseguir los objetivos. Algo que es digno de ser replicado.

N. de la R; Por Ian Larsen – Ecos Diario Necochea.