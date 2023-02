La Fiesta del Ternero estuvo este domingo en «Recreo» en Mardel y la Fiesta del Automovilismo en Balcarce

Intensa jornada vivió una importante delegación que este domingo difundió la 49° edición de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, en el puerto, en la peatonal y en el parador «Recreo» de Mar del Plata y por la noche en la 30° edición de la Fiesta del Automovilismo en Balcarce.

Una muy buena idea para difundir la próxima edición, y junto a los integrantes de los jóvenes de la institución que durante todo el día estuvieron recorriendo nuestro máximo evento.

En «Recreo» se puso un QR en el que la gente podía registrarse con su celular, y participar del sorteo de tres pares de entradas para ver el show de «Los Palmeras», en el que uno de los ganadores resultó el ayacuchense Cristián Brusatori, radicado en Mar del Plata.

El diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar Analía Ocaño indicó; «Tenemos todos los fines de semana ocupados de ahora en mas, estaremos en las rutas y exposiciones, así como este fin de semana en Mar del Plata y Balcarce. La verdad que me sorprendió la gente que hubo, en particular de nuestra ciudad o que tienen familiares allá. Tenemos muchas ganas de trabajar y la gente esta contenta que es importante. Tratamos de no meternos en los cuestionamientos. Hay mucha gente que irá a ver a Los Palmeras, por lo que la gente de Ayacucho debe apurarse para comprar la suya a valor de anticipadas».

Pasadas la hora 17, la delegación partió a Balcarce para participar de la renombrada 30° edición de la Fiesta del Automovilismo en Balcarce, en la noche de cierre.

N. de la R; agradecemos a los miembros de comisión y quienes estuvieron presentes en nombre de la Fiesta del Ternero.