La familia Giúdice reclama por el esclarecimiento del caso Crovo

Un hecho que paraliza en nuestra ciudad está siendo desarrollado en las redes sociales sin una versión oficial de la Policía local. El pasado sábado se quitó la vida nuestro convecino Sergio Crovo quien habría dejado una carta, donde de acuerdo a lo que expresó en un vivo en Facebook este martes a la mañana Sandra Giúdice, cuñada de Crovo, se habría adjudicado el homicidio de su propio hijo, Valentín Crovo, quien era buscado desde hace más de un año.

De acuerdo a lo que expresó Sandra Giúdice, la carta narraría que Crovo se deshizo de su hijo adolescente en febrero del 2023.

“Yo se que mi sobrino tenía adicciones pero no para terminar de esta manera por su padre. No hay perdón. Lo único que me puede consolar es encontrar lo mucho o poco de mi sobrino. Estamos esperando el llamado de la Justicia” dijo.

El testimonio de la mujer está en su propio muro de Facebook.