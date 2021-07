La emotiva historia detrás de la remera que utilizó Acuña en los festejos

Mientras sus compañeros celebraban la obtención de la Copa América luciendo la casaca celeste y blanca, el Huevo tenía una remera con una mariposa y un nombre «Luz», y esto se debió a una noble causa, vinculada a Racing, un amigo y su hija.

Marcos Acuña fue uno de los tantos guerreros que tuvo la Selección Argentina que se consagró campeón de la Copa América 2021 venciendo a Brasil en el Maracaná. Y durante los festejos, mostró su lado más humano y sensible con una remera distinta a la del resto: tenía una enorme mariposa en su pecho con el nombre «Luz». ¿A qué se debe?

La razón la difundió por sus redes Juan Roleri y es la siguiente. Luz era el nombre de la hija del fotógrafo de Racing, Fabián De Ciria, que falleció hace apenas dos meses. El Huevo eligió recordar a la hija de su amigo en pleno festejo de la consagración de la Selección de la Copa América, nada menos que con esa hermosa remera.

El fotógrafo reconoció el enorme gesto de Acuña en su Instagram, y escribió: «Qué te puedo decir amigo, si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa mariposa en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte. Te quiero mucho, campeón».