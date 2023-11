La cosecha de trigo avanza con sorpresas y de las buenas: rindes muy superiores a los que se estimaban

En la región centro, la cosecha de trigo está dando algunas sorpresas: de acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se están reportando mejoras inesperadas en los rindes del cereal.

De acuerdo a la entidad, con un 25% del área total cosechada en la zona núcleo, se han reportado mejoras en los rindes de hasta un 50% en relación a las expectativas preliminares.

En el tramo final de la campaña fina, hubo muchas dudas por el desempeño del cereal y hasta un recorte en las estimaciones de producción.

Pero a medida que avanzan las cosechadoras, comenzaron a llegar buenas noticias y los resultados empiezan a mejorar las expectativas.

“La cosecha muestra mejores rindes que los estimados en una campaña en la que el trigo se hizo casi sin lluvias, lo cual está dejando favorablemente desconcertados a muchos”, resumieron desde la bolsa rosarina.

EL PANORAMA DEL TRIGO

A finales de octubre, la foto triguera en el centro del país no era la mejor. Más allá de las lluvias, los analistas advertían que las lluvias no alcanzarían a impactar del todo en el llenado de granos y calculaban que el aporte a los rindes no sería significativo.

Como dato, la BCR proyectó en esos días que el rinde promedio sería de 27 qq/ha, en comparación a los 39 qq/ha que se esperaban en la previa.

A nivel nacional, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) también tomó nota de este despegue del cereal.

La entidad relevó que con un 26,4% del área cosechada a nivel nacional, el rinde medio a nivel nacional creció y pasó a 18,3 qq/ha, “como consecuencia del progreso de las labores en regiones del centro del área agrícola, que arrojaron rindes sorpresivamente superiores a los estimados“.

BUENAS NOTICIAS DESDE EL LOTE

Con un cuarto de la superficie triguera recolectada, los resultados en la región exhibieron una performance mucho mejor a la espera. Un ejemplo es la localidad santafesina de Carlos Pellegrini, donde la mejora en los rindes fue del 100%.

Esa zona estuvo muy complicad con la seca y la producción del cereal se llevó a cabo casi sin reservas y sin precipitaciones. “La trilla está terminado con un rinde promedio de 20 qq/ha cuando esperábamos 5 a 10 qq/ha al comienzo de la cosecha”, informaron los técnicos de la BCR.

En Córdoba también hay optimismo y en Marcos Juárez también hubo una evolución positiva. Hace dos semanas se esperaban promedios de 20 qq/ha y en estos días, los monitores de las cosechadoras marcaron 33 qq/ha.

“Hay muchas zonas que aún no comenzaron como en el norte de Buenos Aires donde aún hay muchas dudas del resultado por los daños de las heladas y por la gran variabilidad que se observa”, remarcaron desde la BCR.

De este modo y con una cosecha proyectada para la región de 2,44 millones de toneladas, estos primeros resultados abren un nuevo escenario y quizás al final de la campaña, se pueda superar ese volumen de producción.

N. de la R; fuente Infocampo.