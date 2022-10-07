La Comisión de la Fiesta actualizada

Días atrás se concretó la renovación parcial de la Comisión Directiva de la Fiesta del Ternero, como parte de la Asamblea Anual Ordinaria, en la que se brindó la memoria y balance y ejercicio económico.
La comisión actualizada es la siguiente:
PRESIDENTE: GUSTAVO TAYLOR
VICE PRESIDENTE: ANALIA OCAÑO
SECRETARIA: NILDA MARTIREN
PRO SECRETARIO: AGUSTINA MACCHI
TESORERO: MARIO BROGGI
PRO TESORERO: MARIANO ALONSO BILBAO
VOCAL TITULAR: ABUNDIO GILARDONI
VOCAL TITULAR: MIRTA SUSANA BATTISTESSA
VOCAL TITULAR: JAVIER ZABALETA
VOCAL TITULAR: TERESITA GARCIA
VOCAL SUPLENTE: ROBERTO MURAVCHIK
VOCAL SUPLENTE: EMILIO QUINTANA
VOCAL SUPLENTE: STELLA MARIS SUSINO
VOCAL SUPLENTE: MAURO GALLEGOS
REVISOR DE CUENTAS TITULAR: SANDRA GHIANNI
REVISOR DE CUENTAS TITULAR: FABIANA ROCCA
REVISOR DE CUENTAS TITULAR: ROSANA LARREA
REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: JAVIER ECHAURI
REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: IÑAKI GOÑI
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