La Comisión de la Fiesta actualizada

7 octubre, 2022 Redacción 47ª Fiesta del Ternero, destacados, Fiesta del ternero 0

Días atrás se concretó la renovación parcial de la Comisión Directiva de la Fiesta del Ternero, como parte de la Asamblea Anual Ordinaria, en la que se brindó la memoria y balance y ejercicio económico.

La comisión actualizada es la siguiente:

PRESIDENTE:  GUSTAVO TAYLOR

VICE PRESIDENTE: ANALIA OCAÑO

SECRETARIA: NILDA MARTIREN

PRO SECRETARIO: AGUSTINA MACCHI

TESORERO: MARIO BROGGI

PRO TESORERO: MARIANO ALONSO BILBAO

VOCAL TITULAR:  ABUNDIO GILARDONI

VOCAL TITULAR:  MIRTA SUSANA BATTISTESSA

VOCAL TITULAR: JAVIER ZABALETA

VOCAL TITULAR:  TERESITA GARCIA

VOCAL SUPLENTE:  ROBERTO MURAVCHIK

VOCAL SUPLENTE:  EMILIO QUINTANA

VOCAL SUPLENTE: STELLA MARIS SUSINO

VOCAL SUPLENTE: MAURO GALLEGOS

REVISOR DE CUENTAS TITULAR: SANDRA GHIANNI

REVISOR DE CUENTAS TITULAR:  FABIANA ROCCA

REVISOR DE CUENTAS TITULAR: ROSANA LARREA

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: JAVIER ECHAURI

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: IÑAKI GOÑI

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