La Casa del Teatro anunció los finalistas del concurso «Soy yo, Soy voz».

Felicitaciones………. Pasaron a la final de Soy yo, SOY VOZ: Categoría Niños: – Cuarenteneando en el campo. Tema: Mis pagos – Arco Iris de lluvia. Tema: soy de Arbolito – Pepinot. Tema: el poder de los sueños – Maichuki. Tema: todos los días un poco – Atsuko. Tema: Dulce Daniela Categoría

Adultos: – Thelma and Louis. Tema: Duerme negrito – Tusuy. Tema: Pisando nubes – Peter Donkey. Tema: Hago lo que puedo – Venus. Tema: From this moment – Alina. Tema: Nada – Tafi. Tema: Jazmín de luna – Amapola. Tema: cuando ya me empiece a quedar solo – Las innombrables. Tema: no saber de ti – Branco. Tema: en mi corazon viviras – Sin tranquera. Tema: el Chucaro – Alma inquieta. Tema: Plegaria para un niño dormido – Mariposa. Tema: me va a extrañar – Simoney. Tema: Barro tal vez – Nilo. Tema: Soledad y el mar – Magic bear. Tema: Hoy tengo ganas de ti.