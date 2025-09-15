La Becca sobre la Estación Transformadora de Energía: «será muy raro que se salga de servicio»

El pasado viernes, al momento de recorrer la nueva Estación Transformadora de Energía Eléctrica que está terminando de construir EDEA en nuestra ciudad y que multiplicará por 6 la capacidad eléctrica de Ayacucho, además de dar más estabilidad en el servicio, el Ingeniero Patricio La Becca, Jefe de Grandes Obras de la empresa, dio más detalles sobre esta fundamental inversión que se llevó a cabo en nuestra ciudad.

Al hacer referencia al estado de la infraestructura dentro de la ciudad, el Ing. explicó que “está en condiciones más allá que se harán algunos trabajos extras, con algún tendido nuevo. Estamos haciendo una obra en paralelo que es donde está la actual estación transformadora (NdR: Ruta 50 y Miguens), allí pusimos un centro de distribución con varios interruptores. Eso te permite zonificar y ante un corte no sale todo de servicio, algo que ayuda mucho a los chicos de distribución. Es como los tableros de una casa que se pone por sectores” explicó.

También en su recorrida con los medios de prensa en donde estaba Ayacuchoaldia.com.ar, agregó que “Una estación de 132 kW rara vez sale fuera de servicio porque la distancia eléctrica es distinta. Es muy superior a la de 33 que hay en la actualidad. Es muy raro que un pájaro te saque una línea de servicio como sí ocurre con la actual. Es más estable y además, porque trae más potencia” argumentó.

Sucederá que “la energía arribará a Ayacucho desde Tandil como de Las Armas. Es decir que, si fallara uno de los tramos, está el otro. Eso hace que la ciudad difícilmente se quede sin energía. Y hasta incluso se pueden acoplar las dos” remarco La Becca.

Al momento de explicar el funcionamiento de los dos transformadores que se encuentran en la Estación, el facultativo sostuvo que “Uno ya está listo y el otro le falta casi nada para que esté listo. Son transformadores que reciben la energía en alta cantidad y la fraccionan para que sea entregado al sistema local. Son dos transformadores de 132 kW (132.000 volts) que la reducen a 32.000 vots, y de a 13.200 kW. Los transformadores que hay en la ciudad son de 3.200. Por eso que resulta mucho más fácil de distribuir. Sería imposible llegar con esta potencia al centro de la ciudad, por riesgo, porque debería ser muy alto y requeriría de hacer bases de hormigón muy grandes. Venís de una tensión muy alta para llevarla a una más chica. La línea de 32 sale para Rauch y la otra para Ayacucho. Se saca 32 para Rauch porque va sufriendo caída de tensión por la distancia” contó como también agregó “La línea de Tandil (que es la actual) va a seguir activa por las dudas”.

Al consultarle sobre los viejos generadores de combustible que están ubicados en el predio de Avenida Miguens y Ruta 50, que en momento de alto consumo trabajan a pleno, La Becca añadió que “Hoy se usan por el problema que tiene Ayacucho de consumo. Cuando se habilite esta estación eso desaparecerá. Para los chicos de Distribución es un trabajo grandísimo el mantener esos equipos a combustible funcionando. En verano, con mucho calor, por el consumo, funcionan a pleno, no siendo económicos y además que atentan contra el medio ambiente”.

“Con esto se cambiará todo, no hay más generación local. Esta es una estación transformadora de última generación y habrá una de distribución” sumó en su explicación.

También le preguntamos sobre la cuestión medio ambiental a lo que enfatizó que “el Ministerio de Medio Ambiente ya evaluó tanto la estación como la línea para que esté acorde a los parámetros medioambientales” dado que la misma reúne estándares de calidad ambiental. A su vez, al consultarle sobre la contaminación sonora, el Ingeniero sintetizó que “es más baja que la actual, al ser todo más tecnológico, se mejora también en ese sentido”.