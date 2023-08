La ayacuchense Florencia Peralta debutó como árbitro de fútbol este domingo

Si bien desde hace 3 años comenzó comenzó a desempeñarse como árbitro asistente en infantiles e inferiores, este domingo fue el debut en 9na división de la ayacuchense Florencia Peralta, hermana del juez Jonathan, haciendo sus primeras armas, en un encuentro muy atractivo donde Sarmiento le ganó a Gimnasia de Tandil por 1 a 0.

En declaraciones a La 95.3 y www.ayacuchoaldia.com.ar sostuvo; «La verdad tuve muchos nervios, pero por suerte tuve una buena terna que es mucho pedir, haciendo lo mejor que pude».

Sobre la responsabilidad de ser quién imparta justicia en el partido y con niños, señaló; «Ya había debutado en 1era división el año pasado y también hice el federal para poder viajar, siendo la única mujer que esta en actividad en Ayacucho».

En relación a la opinión de su familia, Florencia indicó; «Mi familia me apoya, porque sigo los pasos de mi hermano Jonathan. Hace un par de años que estamos, y como me gusta mucho sigo adelante, me animé a anotarme. Sería bueno que se sumen más chicas, ya se van a sumar 4 que están haciendo bonaerenses».

Para finalizar, Peralta afirmó; «No tengo familia personalmente, pero disfruto mucho sin que me pongan condicionamientos y como me gusta tanto, trato de hacer cumplir el reglamento y las normas. Cuando hoy agregué 6 minutos y me preguntaron si no daba para más, dije di 6 y jugamos 6».

Sin duda alguna una gran noticia para el fútbol de la U.R.D. para Ayacucho trascendiendo las fronteras de la ciudad, para renovar el arbitraje, para dar nuevas oportunidad laborales, y sacar esos estereotipos de otra época, porque hoy el fútbol ya no tiene un único exo que lo practique. Lo mejor para ella !!!