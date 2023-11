La 8va del año se corrió en Vidal para APAC, TS 1850 y TC del Sudeste / Diego Maciel lidera el Campeonato de la «B»

En una jornada soleada y agradable, con 26° de temperatura, APAC “A” y “B”, T.C. del Sudeste y las dos clases del Turismo Sport 1850, desarrollaron el octavo movimiento del certamen, Gran Premio Memorial Federico Albin, con setenta y tres máquinas en el legendario circuito “El Arbolito” de Coronel Vidal. Una carrera con entretenidas acciones y buena térmica en las definiciones de las dos clases de APAC. El espectáculo fue sumamente extenso finalizando a las 18,30, donde alrededor de mil quinientas personas asistieron al penúltimo capítulo del año.

En el marco de la cita zonal en el reducto del Auto Moto Club Mar Chiquita, las cinco divisionales de la FRAD Mar y Sierras, desarrollaron el octavo encuentro del certamen 2023, Gran Premio Memorial Federico Albin.

Jornada extensa y con nutrida actividad, donde la clase A del Turismo Sport, estableció un evento especial, que resultó sumamente movido.

El show del zonal

El espectáculo presentó diversidad de situaciones, algunos despistes, roces y golpes de escena. Un compromiso que conformó a la buena cantidad de público que albergó el trazado de la autovía Juan Manuel Fangio.

El circuito El Arbolito, “teatro” de batallas memorables del automovilismo de la comarca, presentó algunos sectores complicados para los actores del grupo Mar y Sierras.

En la clase mayor de APAC, fue una fiesta para la familia Castañino, un domingo que será inolvidable para el equipo de la Base Aérea. Primer triunfo del joven Matías Castañino, con la Chevy que había corrido su progenitor , mientras Diego volvió a consagrarse campeón por octava vez en la potente categoría, ambos utilizando la mecánica de “Cacho” Castañino, junto a Ricardo y Mariano Méndez. mientras en el grupo “B”, el “crédito” de Ayacucho Diego Maciel, volvió a marcar territorio con el “400”, en una tarea impecable.

En el Turismo Sport 1850 clase “B”, la victoria fue propiedad del tandilense Fabián Fernández, y en la clase mayor, definición concluyente del monarca marplatense Cristian “Coto” Di Stéfano en titulares, y en invitados Diego Castañino prolongó los festejos, con el auto de Ricardo Barrena.

En TC del Sudeste, Alejandro Argumedo, enhebró una festejada conquista en la legendaria categoría.

El espectáculo, concluyó a las 18,30 horas en el trazado del Partido de Mar Chiquita, con nueve horas y media de actividad.

El Premio Coronación de las cinco divisionales, tendrá lugar el 25 y 26 de Noviembre en el autódromo de la Ciudad de Mar del Plata (AMAD).

APAC A

1. CASTAÑINO MATIAS

2. BUDUBA PABLO

3. CASTAÑINO DIEGO

4. ALBIN SANTIAGO

5. DONATI MAXIMILIANO

6. CASTEJON GABRIEL

7. BIBBO ADRIÁN

APAC B

1. MACIEL DIEGO – Ayacucho

2. AGUILERA JUAN IGNACIO

3. GUSMEROLI AGUSTIN

4. GONZALEZ MARIO

5. RAMELLS FEDERICO

6. BARRAGAN FABIO

7. ECHAVE JUAN

8. BERTOGLIO OSCAR

9. PAYO FERNANDO

10. FINOCCHIO TOMAS

11. ENRIQUE JUAN CARLOS

12. GONZALEZ ROBERTO

13. MUÑOZ MARCO

14. YAÑEZ CARLOS

15. LOPEZ ROBERTO

TURISMO SPORT 1850 Clase B

1. FERNANDEZ FABIAN

2. BELTRAN MARCELO

3. EMANUELLE MARIANO

4. BELTRAN RODRIGO

5. ACEVEDO GABRIEL

6. TERUELO FRANCISCO

7. ALVAREZ JUAN

8. ROCCO JOSE

9. PALOZZO HERNAN

10. FEROLA GONZALO

11. BARBERON GUILLERMO

12. FERNANDEZ OSVALDO

13. YAÑEZ FEDERICO

14. MITIDIERI JM.(INV)

15. ACOSTA MARTIN

16. TOZZI ARIEL

17. BURGOS TOBIAS

TURISMO SPORT 1850 Clase A (Titulares)

1. DI STEFANO C. – WALTER K.

2. ARRIBAS M. – ARRIBAS J.

3. TORRES A. – TORRES S.

4. KITTLER CACERES

5. URRIZAGA N. BEAIN.L

6. GARRIGO GARRIGO

7. DURUTOVICH J. – DURUTOVICH O.

8. LOPEZ MADINA -MOREL

9. GELADO L. – GELADO C.

10. PIZZORNO G. – PIZZORNO L.

11. BARRENA R. – CASTAÑINO D.

12. GONZALEZ J. – CORLETTA M.

13. DEGUER DANIEL

14. GARMENDIA J. – MACUSO E.

15. ITURRALDE C. ITURRALDE.G

16. OCHOA F. BARANDARIAN D.

TURISMO SPORT 1850 Clase A (Invitados)

1. BARRENA R. – CASTAÑINO D.

2. URRIZAGA N. BEAIN.L

3. ARRIBAS M. – ARRIBAS J.

4. LOPEZ MADINA -MOREL

5. GONZALEZ J. – CORLETTA M.

6. KITTLER CACERES

7. DURUTOVICH J. – DURUTOVICH O.

8. GARRIGO GARRIGO

9. TORRES A. – TORRES S.

10. ITURRALDE C. ITURRALDE.G

11. PIZZORNO G. – PIZZORNO L.

12. OCHOA F. BARANDARIAN D.

13. DI STEFANO C. – WALTER K.

14. GARMENDIA J. – MACUSO E.

15. GELADO L. – GELADO C.

TC DEL SUDESTE

1. ARGUMEDO ALEJANDRO

2. BASUALDO DIEGO

3. FINOCCHIO EDUARDO

4. RUIZ RAUL

5. CASALIGGI WALTER

6. GARCIARENA HECTOR

7. RODRIGUEZ FACUNDO

8. DURUTOVICH IVAN

9. RIBEIRO CARLOS

10. BEAIN LEONARDO

11. TAYLOR GUSTAVO

12. FLORES GASTON

13. IRIART CESAR

14. GOICOECHEA LEONARDO

15. ALE CRISTIAN

Fotos: Team Castañino – Vértigo Motorsport –