Julio Marini, Intendente de Benito Juárez «el empleado municipal de Juárez está asegurado contra la inflación»

En la mañana de hoy viernes, el Intendente de Benito Juárez, Julio Marini (FdT) brindó una extensa entrevista a FM95 de Ayacucho donde hizo hincapié en lo que será el aumento que su gobierno otorgará a los empleados municipales. “Entre enero, marzo y abril, dimos un 27,6% de aumento al básico y ahora dimos en mayo un 5%, 8% en julio, 8% en septiembre y 8% en Noviembre, un total de 60,4% acumulado, con lo que cubrimos el bache de la inflación. Hoy el empleado municipal está asegurado” dijo.

En la entrevista que encabezó nuestro colega de FM95, Emilio Quintana, Marini quien es Intendente desde hace 18 años con 4 de interrupción, señaló que “Tratamos siempre de cumplir con los compromisos, como es nuestra obligación, con los proveedores como también con los trabajadores municipales pagando en tiempo y forma los sueldos, y otorgando aumentos a la altura de las circunstancias de acuerdo a lo que se está viviendo con la inflación pero creo que en poco se irá resolviendo”.

Hoy la planta de trabajadores municipales de Juárez roza los 1000 puestos y como lo contó el Jefe Comunal, “Tenemos dos plantas de reciclajes, con trabajadores que son contratados y a nuestro cargo la recolección, servicio de agua, cloacas, cementerio está a cargo del municipio como la salud. No tenemos clínicas ni sanatorios sino tenemos el Hospital Eva Perón, donde estamos haciendo mejoras permanentemente” remarcó con orgullo.

“Nuestras plantas de reciclado están totalmente equipadas, con maquinaria. El personal se ducha en el lugar, tienen lugar para tomar un mate, hay lugar para el encargado. Está todo muy organizado. Colocamos contenedores en Juárez como en Bárker, también en López, Uriburu, se recicla todo y a su vez, compramos 3 camiones recolectores, dos para Juárez y uno para Bárker. Hicimos una inversión muy fuerte para que la ciudad esté impecable, porque no hay perros que rompan bolsas. Y contamos con los vecinos que cumplen. Trabajamos mucho para lograr conciencia. Hoy el pueblo está muy ordenado” sostuvo.

Acerca de la poda, que es otra de las cuestiones que en ciudades como la nuestra y dada la semejanza con Juárez podría tenerse en cuenta, Marini expresó que “Hicimos un trabajo de podar toda la ciudad, algo que ordena mucho, que nos beneficia a todos. Se hizo un trabajo titánico, todo con empleados municipales. Se les dio forma y hacen copa para arriba” dijo.

No hay bono

Y retornando sobre lo que representa el aumento que está otorgando, Marini agregó “Los sueldos acá van al básico. No hay bono, no existe. No hay y no va a haber. No le sirve ni al empleado ni a los jubilados. Podemos hacerlo porque estamos dando un buen servicio y por ende la cobrabilidad es alta, por ejemplo, el 95% en la tasa vial. Y también cuidamos los dineros, no pagamos horas extras de más. Somos muy agradecidos del trabajador municipal y por eso lo tenemos que acompañar con los aumentos de sueldos que corresponden. Entre enero, marzo y abril, dimos un 27,6% de aumento al básico y ahora estamos dando mayo 5%, julio 8, septiembre del 8% y Noviembre 8%, un total de 60,4% acumulado, cubrimos el bache de la inflación. Hoy el empleado municipal está asegurado” dijo entre otros conceptos.