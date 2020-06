Juan Bauer el ayacuchense que estudia «Guía de Montaña en Mendoza» e hizo de su vida «una gran aventura»

En esta oportunidad tomamos contacto con un ayacuchense que a pesar de su juventud, sigue viajando, tomando su vida como una gran aventura, estudia y vive en Mendoza pero se prende en todo desafío que le proponga la naturaleza y el tracking. Hijo de un querido matrimonio ayacuchense, gente de trabajo, noble y respetada. El diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar dialoga mano a mano con Juan Bauer.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

J. B;”Hola. Antes que nada, agradezco el espacio. Soy Juan Bauer, actualmente me encuentro cursando los últimos años de la carrera de Guía de Montaña en Mendoza (EPGAMT: Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking). Allí vivo junto a otro Ayacuchense quien no conocía -Fernando Allende – . Nos conocimos en la escuela de guías. Hace casi 12 años me fui a Tandil, en busca de un nuevo “rumbo» de vida. Trabajando en diversos rubros, tratando de sobrevivir en un país de altibajos económicos constantes. Familia: Juan Carlos Bauer (Padre) María Esther cofre (Madre) Yanina Bauer y Paola Bauer (Hermanas). Josefina Gutiérrez y Martín Ramos (prima y hermanos)”.

A. al D; ¿Queres contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

J. B;”Mi padre siempre se dedicó a las tareas de campo; parquero, alambrados, criadero de animales, entre otras. Mi Madre desde hace varios años trabajo para Panda”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

J. B;”Allí tengo mi equipo y mis pocas pertenencias, por lo general (hasta antes de esta cuestión actual) no estoy nunca en un punto fijo, ya que trabajo en tareas relacionadas a lo que estudio (actividades educativas, asistencias a Guías, seguridad y relevamiento en carreras de montaña, rescatista, formó parte del staff de Azimutrek -Escuela que dicta cursos de montaña. A veces realizo instalaciones de equipos en antenas, trabajos de poda – arbolismo, este verano trabajé en el campo base del Aconcagua con la empresa Inka Expediciones). También trabajo para Cuerdas Mendy Hnos. Soy representante de ellos en Mendoza”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

J. B;”Si bien yo acabo de arribar al pueblo (Ayacucho). Hasta cuando estuve en Mendoza, había mucha flexibilidad; podíamos salir a realizar actividades deportivas 4 días a la semana en un radio de 5km, comenzaron a habilitarse las reuniones, abrieron los bares con protocolos establecidos… Creo que Mendoza tomó muy buenas medidas desde sus principios, pero me acabo de enterar que hubo algunos casos más en estas últimas horas. Espero que no sea motivo para retroceder las flexibilidades. Es complicado ¡”

A. al D;¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

J. B;”De mi parte, nunca dejé de moverme y mantener un entrenamiento dentro de lo que se puede hacer en un depto.(que sin dudas es mucho) Siempre tratando de comer bien y mantener un sistema inmunológico firme, fuerte. Consumo mucho jengibre , maka, cúrcuma, té de hierbas , chía, entre otras. Una buena alimentación es muy importante en este tiempo.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

J. B;”Hasta donde sé, Mendoza contaba con 86 casos confirmados , 36 de ellos eran extranjeros . Actualmente se registraron algunos casos más. Desconozco cómo está actualmente la provincia”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

J. B;”Es importante dedicarse un tiempo a uno mismo (más aún en este momento); trato siempre de realizar ejercicios de respiración antes de levantarme. Luego Desayuno, me siento un tiempo en la compu realizo algunos trabajos de la escuela o trabajos propios (proyectos). A veces leo, a veces me actualizo con algunas cuestiones particulares relacionado a lo que me gusta, me gusta cocinar. Entreno 6 días a la semana, un gran amigo de Tandil me envía los entrenamientos (Mariano Manzalini ). Lo más importante es estar ocupado y no dejarse absorber por el encierro, se que cuesta, pero es posible”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

J. B;”Los protocolos en Mendoza son muy parecidos que aquí en Baires. Horarios de los comercios reducidos, salidas temporarias en solitario, los mercados cuentan con protocolos de prevención (alcohol en gel, verifican si tu número de DNI coincide con tu día de salida, te toman la T°, etc.) controles policiales y municipales por ciclovías y calles. Etc.”.

A.al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

J. B;”Mi cursado continúa vía plataforma online. Sin salidas prácticas pero realizando trabajos prácticos constantemente y a veces por video llamadas. Tengo entendido que muchas universidades cancelaron sus carreras por este 2020 (eso si es terrible, un año perdido )”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

J. B;”Allí los horarios son de 9hs a 18 hs. Los bomberos marcan el cierre comercial sonando la sirena. Los comercios habilitados son los de prioridad y necesidad; mercados, supermercados , ferreterías, verdulería, etc. Ahora último se habilitaron otros rubros”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

J. B;”Distanciamiento , tapa boca obligatorio , horarios de salidas reducidos, distancia de recorrido (no más de 5km a la redonda de tu domicilio)”.

A. al D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y tu entorno?

J. B;”Cada uno debe tener su pensamiento y el mismo lo justifica por sus necesidades y atributos. Personalmente pienso en que el aislamiento es necesario, como también es necesario el movimiento, la actividad física, conectarse con otro ambiente . Obviamente controlado y con todas las medidas correspondientes. Creo que si no se flexibiliza un poco en estas cuestiones, profesionales de la salud van a tener mucho trabajo pos cuarentena. La actividad física, es fundamental para la salud no solo física sino también mental. Muchos cuentan con diabetes. Obesidad… Hipertensión entre otras, necesitan que quienes las padecen se muevan!”

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensas que se tiene dimensión de lo que vivimos?

J. B;”Hay sectores que no se cuidan demasiado. Pero aquí en la provincia de Buenos Aires vi mucha concientización. Más allá de los protocolos”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

J. B;”En verdad no extraño mucho, sin dudas los asados jaja. Pero estoy bien y me siento cómodo en cada lugar y trabajo que realizo. Creo que trabajar en lo que a uno le gusta lleva a no extrañar y sentirse bien con uno mismo”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

J. B;”Es muy difícil que me familia. Se acerque a donde estoy (porque nunca se por donde voy andar) hacía más de un año que no venía para Ayacucho. Y bueno , las comunicaciones hoy en día ayudan mucho”.

A. al D; ¿Mantenes contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

J. B;”Si, las amistades siempre están, tengo muchos amigos del ambiente distribuidos por todos lados”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

J. B;”Los recuerdos de mi adolescencia son los mejores, siempre digo que la educación parte desde la casa , y la cultura de trabajo se forma desde el sitio donde iniciaste tus primeros pasos laborales”.

Quiero dejarles y compartirles una fórmula que a mí me es de utilidad. (Esta basada en estudios y ejercicios prácticos motivacionales)

La memotecnia “MACRO eficacia “

Eficacia: enfoque proactivo- capacidad de producir un efecto deseado

M.A.C.R.O: Motivación + Actitud + Constancia = Realización de Objetivo”.