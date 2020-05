José Ceresa desde Bs. As; «Las cosas de acá en más van a cambiar con amigos o familia, y para cada uno en particular»

En los más caros afectos, uno va teniendo guardados muchos amigos y personas, que en algún momento o incluso hoy, siguen siendo parte de nuestras vidas. Son seres humanos que nos transmiten y a los que les guardamos todo el afecto. El diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar se va a Bs. As, para tener un mano a mano con un visionario en su momento, un distinto como se diría en el fútbol, él fue quién mucho antes que varios de nuestra generación se fue en busca de un nuevo futuro….Y vaya si lo logró, es un gusto hablar con José Ceresa.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, la idea es saber cómo estás con esta situación y que la gente pueda recordarte… ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

J. C;”Mis padres son Juan Alberto (Pocho) Ceresa que falleció en 2001 y María Antelia (negra) Pessolanni hoy grupo de riesgo jajaj y más viva que yo”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

J. C;”Vivo en Buenos Aires desde 1987 apenas egresé de mi querido y recordado colegio ENNSA (o no sé cómo se llama ahora.) La escuela normal le llamaban y lo de normales (depende de donde lo mires) jaja. Me dedico al rubro inmobiliario desde los 19 años y forme mi empresa en 2004 con mi actual socio, dando servicios de reubicación a ejecutivos de empresas y personal diplomático. Con el tiempo y los distintos gobiernos estos clientes fueron disminuyendo, y hoy están reducidos a lo mínimo para funcionar en sus destinos. Actualmente el mercado se limita al público local que alquila también locaciones importantes”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

J. C;”Buenos Aires esta triste, apagada y tomándole el pulso. Yo que tengo más años viviendo acá que en mi Acapulco querido, puedo decir que jamás la vi así. Hoy no es Buenos Aires. Pero ya hemos transitado tiempo cuidándonos la salud que duele verla caer”.

A. al D;¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

J. C;”Dieta especial era cuando jugaba al tenis y al fútbol religioso. Como sano por opción y me gusta ser reconocido cuando viajo a visitarlos jaja”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

J. C;”Realmente desconozco cifras pero sé que estamos en el foco de la tormenta junto con el GBA. Es mucha gente en pocos km y el riesgo de contagio es real”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

J. C;”Bueno paso los días de cuarentena haciendo parte de mi trabajo aunque muy limitado. Solo puedo gestionar el servicio de administración de alquileres. Que al menos me sirve para pagar algunos gastos fijos de mi pequeña empresa. Cuando estoy con mis hijos Franco (14) y Helena (9) nos entretenemos mucho con la tecnología. La cuarentena sin wifi ni el Smart sería más sacrificada jaja. Y mucho zoom para estar cerca de amigos y familia”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

J. C;”Las medidas que recomiendan los científicos y que casi todos respetan. Lavado de manos riguroso al entrar a casa y tapabocas al salir. Respetar el distanciamiento social es importante. La gente respeta mucho sobre todo en los lugares públicos. Y cuando estas por subir a un ascensor la gente misma respetan eso. Suben de a 1 o 2. La gente es muy responsable o temerosa. De todos modos sirve para cuidarse un poco más. Pero lo cierto es que salimos de casa solo para cosas esenciales. Eso nos protege más”.

A. al D; ¿Cómo se continuó con las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

J. C;”Las clases mis hijos no pararon en ningún momento. Sus respectivos colegios enseguida comenzaron a enviar comunicados y clases por Zoom. La tarea se convirtió en una clase casi presencial. Los padres rápidamente tuvimos que disfrazarnos de docentes improvisados ante tanta actividad. Cuestiono de raíz esa función, más teniendo en cuenta que las cuotas no compensan nuestro protagonismo. Pero ellos se ven confundidos porque cuesta estar en casa y en clase. Y a veces uno en clase y el otro a los gritos totalmente enajenado con el jueguito de turno. Cosas que pasan”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

J. C;”Los negocios abiertos son los súper mercados y negocios esenciales. Salir podemos de acuerdo a las necesidades. Ahora con los chicos se puede salir los fines de semana según tu terminación de DNI. Y esta bueno porque vamos hasta los lagos de Palermo y es un alivio”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

J. C;”Los cuidados son lavado de manos riguroso, uso del tapabocas y distanciamiento. Pero no somos extremos. Tampoco estamos expuestos ni yo con mi trabajo tampoco”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensas que tomó real dimensión de lo que vivimos?

J. C;”La gente actúa muy responsable del distanciamiento y el uso del tapaboca. Y creo que si tomo consciencia del peligro que se corre. Buenos Aires es muy grande y te puedo hablar de mi barrio. Hay barrios que no se comportan del mismo modo. Y los casos siguen aumentando”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

J. C;”Realmente la vida social es intensa y si este guardado ha servido es para valorar esos encuentros o reuniones desde un asado o el fulbito que servían de recreo con amigos y familia. Las cosas de acá en más van a cambiar y aun así con amigos o familia. Creo que cada uno transitara esto de modo particular. Pero igual llevara tiempo recuperar la confianza en el abrazo. Y que tan argento que es eso para nosotros. Nos tocó vivir algo que nuestros padres no creo recuerden haberlo vivido de jóvenes”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

J. C;”Viajo con los chicos en fechas claves porque sus rutinas de clubes y compromisos sociales nos lo impiden. En estos años hemos dedicado a que ellos desarrollen actividades que le permitan diversión y compartir con amigos. Y eso nos hace postergar viajes. Pero siempre en toda mi historia me destaque por viajar yo a Ayacucho (Acapulco nombre artístico). Mi familia ha venido a visitarnos en eventos puntuales más que nada. Mi hermano Alberto es el que más ha viajado junto con Nacha”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

J. C;”Recuerdos que mis comienzos siempre se vincularon con el deporte. Jugué a cuanta pelota botara (fútbol, tenis, básquet con el gran Curucho Cangaro en mis inicios). Recuerdos en todos los equipos de fútbol que jugué de muy chico. Tal es así que me di el gustazo de jugar un partido de fútbol Defensores-Independiente con mi tío Carlos Sayago. Él fue una gloria del fútbol local con la casaca 10 de Independiente y yo un púber atrevido con la 10 contraria. Era el fin de su carrera deportiva y el comienzo de la mía. Luego jugué en varios equipos locales con anécdotas dignas de un libro o charla de sobremesa. Pero créeme que fue una etapa que guardo con especial cariño.

Luego el haber sido anfitrión de tardes de verano recibiendo amigos en la pileta de casa. Por momentos me sentía ajeno en mi propia casa jajaja. En broma porque de algo aprendí de mi viejo es disfrutar de amigos y brindar todo. Sigo siendo así cuando recibo gente en mi casa. Recuerdo amigos entrañables como los hermanos Tusq (Pablo y el Tuso obvio) Richard, Juancho, Guillo, José Rivarola, José Derdoy y chicas también porque no crean que solo varones iban a la pileta jajaja. En esos momentos mis amigas Mariana Medina, Inés Olhaberri (perdón no recuerdo como se escribe) y casi todo el elenco del colegio acompañó en todos esos años.

Luego las peñas que hacíamos en sedes casi fijas como la casa de Tusq-Medina que invertíamos en momentos de vida con Richard, Tilo, mi brother Alberto y sus respectivas mujeres. Se comía rico, se bebía muy prudente y luego los que disfrutábamos de la soltería, hacíamos una breve gira nocturna. En verano junto con Richard y Agustín Gahán solíamos continuar al día siguiente mojando los pies en la playa. Es claro que no estoy salpicando gente sino que por ser anécdotas de los 90 prescribieron. Todo era muy sano. Pasábamos los controles sin excusas. Jajaja”.