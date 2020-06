Iván Robles desde Gral. Madariaga; «Son muchísimos los recuerdos, orgullosamente digo siempre“Soy de Ayacucho”.

El diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar sigue sus viajes. Parece que de pronto se detienen, pero aparecen nuevos ayacuchenses que nos encontramos en el camino. Algunos tímidos, otros que no quieren salir en los medios, otros que se alegran del mensaje o el llamado…Lo cierto es que la finalidad de esta idea se prolongo en el tiempo, y nos permite saber de mucha gente ys eres muy queridos como este que encontramos hoy. Es el momento de una charla con Iván Robles, “el colo”.

De movida nos dice; “Hola Pablo, ¿Como estás Tanto tiempo…? Antes que nada muchas gracias por este contacto y por darme esta oportunidad. Te cuento que hace ya muchos años que me fui de Ayacucho, diría que más de 30, pero nunca sentí haberme ido ya que voy muy seguido motivado por mi familia, amigos y gente que quiero mucho”.

En relación a sus estudios y formación profesional, nos cuenta; “La escuela primaria la hice en la escuela Normal, donde aún tengo contacto con mis compañeros gracias a un grupo que se armó de WhatsApp y nos hemos podido reencontrar, luego la secundaria hasta tercer año en la Escuela Técnica donde recuerdo los primeros años se ubicaba en calle Sáenz Peña. Finalizado tercer año o ciclo básico me fui a la Escuela técnica de Tandil, pero estuve solo un año terminando mi secundaria en la escuela Técnica de Necochea donde viví dos años. Cuando terminé la secundaria hice el Servicio militar en el Tiro Federal de Ayacucho y luego me fui a La Plata a estudiar Arquitectura. Habiendo terminado, me radique en General Madariaga donde actualmente tengo mi estudio”.

También hacemos tiempo para que orgulloso, nos hable de sus seres queridos; “Mi familia se compone de tres hijos, Valentina (21), Facundo (17) y Julieta (10). Mi padre Arturo Robles, mi madre Stella Colavita que vive en General Madariaga, y mi hermano Norman que vive actualmente en Tandil”.

Sobre su trabajo actual, Iván señala;”Actualmente me dedico a varias actividades pero la principal es la construcción, si bien el estudio de Arquitectura trabajo mayormente en la zona de Pinamar, la costa, Madariaga y actualmente por suerte también con un proyecto en Ayacucho. Hoy estoy en Pinamar y te cuento que al ser una localidad turística no está pasando por el mejor momento pero en cuanto a mi actividad que es la Arquitectura al estar permitidas las obras al menos se está trabajando”.

En referencia a la situación generada por la pandemia, indicó; “Por suerte por acá no hay casos positivos ni fallecidos y se nota claramente que la gente de a poco está volviendo a esta nueva normalidad, se toma distancia y no se ve a nadie sin barbijo. En nuestra actividad o sea en la construcción implementamos un protocolo especial que debe cumplirse como condición para poder trabajar y entiendo se está cumpliendo”.

También le preguntamos por las clases; “Con respecto a las clases de los chicos, estas se realizan diariamente con las aplicaciones ya conocidas con lo cual se podía decir que no están paralizadas”.

Asimismo, nos referimos a la actividad que caracteriza a esa región; “Si bien Pinamar tiene una gran actividad todo el año claramente el turismo es la más importante y hoy hay una gran incertidumbre de lo que pueda pasar este próximo verano”.

Siempre en esta charla virtual con Iván Robles, es tiempo de los afectos y añoranzas…¿Me preguntas de los recuerdos y afectos que guardo de Ayacucho?

Finalmente, sostiene; «La verdad es que son muchísimos, pero comienzo a enumerar algunos como el Club Sarmiento donde pude jugar al Básquet y adopté como mi institución, el Tiro Federal, la Fiesta del Ternero, las peñas que organizábamos durante la fiesta con los estudiantes residentes en La Plata para juntar fondos y ayudar a los que fueran a estudiar, cruzar la plaza San Martín para ir a la Escuela Técnica, Los bailes en los clubes y por sobre todo las reuniones de amigos. Tengo la suerte de poder seguir juntándome con ellos periódicamente a pesar de la distancia y eso para mí es “invalorable”, solo los que nos alejamos sabemos el sabor que tiene volver a tu pueblo y cuando te preguntan, ¿vos de donde sos? Orgullosamente digo…“Soy de Ayacucho”.