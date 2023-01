Intentaron incendiar el buffet del Club de Pesca – La palabra de Rafael Pita

Un extraño suceso se produjo en la madrugada de este viernes, en el buffet del Club de Pesca, al que intentaron incendiar. Uno de sus responsables, Rafael Pita, publicó en redes sociales;

«Es un bajón tener que publicar esto, pero 1:45am recibo un llamado de un número con 011, pensando que era alguna boludez no atiendo, porque siempre de esos números llaman para venderte algo o directamente no te hablan, pero 2:15am recibo otro llamado del mismo número. Entonces atiendo y era de la alarma de la cancha del Club de Pesca avisando que se había disparado así que salgo para allá y cuando llego, me encuentro con que habían querido prender fuego el buffet. Por suerte de la alarma llamaron a la policía y ellos fueron quienes apagaron el fuego y gracias a ellos no pasó a mayores. Ahora yo digo, si fue algún pibe para hacerse el vivo, la verdad que esta muy equivocado porque nos podría haber hecho mierda…Y si fue alguien que tiene algún problema con nosotros, que se acerque al club y charlamos un rato y vemos como lo solucionamos, pero con lo material no muchachos, es un emprendimiento que nos ha costado mucho como para que un boludo/a venga y en un rato nos pueda hacer mierda, igual tranqui que mañana – por hoy- vamos a ver bien las cámaras y ya nos vamos a enterar quien fue y tendrá que responder por lo que hizo».