Información de SAD al martes 8 de Septiembre

NOTIFICACION PAD 2020

PARA LOS DOCENTES TITULARES:

En el marco del período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y, teniendo en cuenta que todas las Secretarias de Asuntos Docentes están cumpliendo con actividades NO presenciales, se pone en conocimiento de los docentes TITULARES la Resolución RSC-2020-18424021-GDEBA-DGCYE y ANEXO IF-2020-18251955-GDEBA-DPGRHDGCYE, cuyos puntos importantes son los siguientes:

El Puntaje Anual Docente 2020 se visualizará en el Espacio Web SERVADO PAD, en el período que va desde el día 8 de septiembre de 2020 hasta el día 22 de septiembre de 2020.

En el período consignado en el párrafo precedente el docente deberá ingresar con su usuario de ABC – servicio que valida su identidad – al espacio web SERVADO PAD, teniéndoselo en esta instancia por notificado del Puntaje Anual Docente 2020.

Esta actividad es obligatoria para todos los docentes de la gestión estatal del sistema educativo de la provincia.

El docente que acceda a visualizar su Puntaje Anual Docente (PAD) 2020, podrá hacer uso de su derecho a recurrir dicho puntaje, en el caso que no lo consienta. Para ello, desde el mismo Espacio Web, podrá realizarlo mediante un botón denominado RECURRIR PUNTAJE, quedando dicho puntaje identificado como RECURRIDO en el SERVADO PAD.

Complementariamente, todo recurso que desee realizar un docente, deberá ser remitido al correo electrónico [email protected], el cual se habilitará próximamente. El docente deberá remitir allí el motivo de su disconformidad y adjuntar -digitalizadas- las probanzas que respalden su petición, a fin que sea considerado, conforme lo establece el artículo 52° del Decreto 2485/92 modificado por su similar 441/95.

Este procedimiento será considerado por la Administración, como la formal interposición de un recurso contra su PAD 2020.

La resolución del recurso, será válidamente notificada al docente mediante el envío a su casilla de correo electrónico de la plataforma ABC. Asimismo se publicará con la rectificación del PAD que eventualmente correspondiere, en el Espacio Web SERVADO PAD.

Transcurrido el período indicado en el primer párrafo, sin que el docente hubiere planteado su disconformidad, de acuerdo a lo expresado en los párrafos anteriores, el PAD 2020 se tendrá por firme y consentido.

EQUIPOS DIRECTIVOS:

Los equipos directivos de los establecimientos educativos deberán remitir la presente normativa a todos los docentes del establecimiento educativo a su cargo.

La misma podrá descargarse del blog: www.sadayacuchonovedades.blogspot.com

Pruebas de selección

Secretaria de Asuntos Docentes de Ayacucho difunde información recibida de la Dirección Provincial de Gestión Educativa referida a Pruebas de Selección, para seguir así con acciones de difusión y notificación:

Convocar a Pruebas de Selección para la cobertura transitoria, con carácter provisional y/o suplente de cargos Directivos, Jefe de Área y/o Secretarios correspondientes a Servicios Educativos de los diferentes Niveles y Modalidades del Sistema Educativo, a Docentes Titulares de los incisos a), b) y c) del Artículo 12º del Estatuto del Docente, según lo establecido en el Artículo 75º Inc. 6.4.3: Ítem A.- Docentes titulares que cumplan con los requisitos de antigüedad exigidos para el cargo, Ítem B.- Docentes titulares que no cumplan con los requisitos de antigüedad exigidos para el cargo, e Ítem C Personal docente provisional del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir

CARGO DIRECTIVO

Disposición 01/2020 – Directivo Educación Artística – Estética

Disposición 02/2020 – Directivo PC y PS

Disposición 02/2020 – Directivo Educación Física

Disposición 02/2020 – Directivo Educación Inicial

Disposición 02/2020 – Directivo Educación Primaria

Disposición 02/2020 – Directivo Educación Superior Inicial

Disposición 05/2020 – Directivo Educación Artística Superior

Disposición 09/2020 – Directivo Educación Especial

Disposición 77/2020 – Directivo Educación Secundaria

Disposición 224/2020 – Directivo Educación Técnica

Disposición 01/2020 – Directivo Adultos CENS

Disposición 03/2020 – Directivo Adultos EPPA

CARGO JEFE DE AREA

Disposición 03/2020 – Jefe de Área Educación Artística Superior

Disposición 223/2020 – Jefe de Área Educación Superior Técnica

CARGO SECRETARIO

Disposición 01/2020 – Secretario PC y PS

Disposición 01/2020 – Secretario Educación Física

Disposición 01/2020 – Secretario Educación Inicial

Disposición 01/2020 – Secretario Educación Primaria

Disposición 01/2020 – Secretario Educación Superior Inicial

Disposición 02/2020 – Secretario Educación Artística Estética

Disposición 04/2020 – Secretario Educación Artística Superior

Disposición 08/2020 – Secretario Educación Especial

Disposición 76/2020 – Secretario Educación Secundaria

Disposición 222/2020 – Secretario Educación Superior Técnica

Disposición 07/2020 – Secretario Adultos EPPA

Disposición 08/2020 – Secretario Adultos CENS

Cronograma de acciones :

04/09 al 10/09/2020: Difusión y notificación a través de la Secretaría de Asuntos Docentes

14/09 al 18/09/2020: Inscripción de los aspirantes en Secretaría de Asuntos Docentes por mail, o a través del ABC.

21/09 al 25/09/2020: Confección y remisión de nóminas de inscriptos a la >Comisión Evaluadora por parte de las SAD indicando: a) inscriptos en condiciones de aspirar; b) inscriptos que no reúnen condiciones.

28/09 al 30/09/2020: Control de los Listados de Inscriptos. Rectificación si correspondiere. Remisión de Listados a SAD.

01/10 al 06/10/2020: Exhibición y notificación de las nóminas de inscriptos que poseen los requisitos para aspirar y de aquellos que no los reúnen.

A partir del 22/10/2020: Inicio de Pruebas de selección