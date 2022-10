Importante reunión en la Liga Tandilense – Los cambios que se vienen para 2023

1- La temporada 2023 tendrá DOS NUEVAS CATEGORIAS. Una será la UNDÉCIMA que pasará a tener su fixture dentro de la programación anual. Esto se debe a que ya son varios los clubes en condiciones de participar de la misma. Lo mismo con la categoría SUB 12 (Femenino). Estas dos nuevas categorías jugarán al mismo tiempo (Undécima con la Décima) y (Sub 12 con Sub 14) en las mismas canchas las cuales se armarán de forma cruzada, y ya se dejará de achicar las canchas como se hace habitualmente.