Hubo Ciclismo este domingo en Tandil – Se realizó el tributo a Jorge Oscar Pereyra

Con muchísimo público y ciclistas participantes, se realizó el tributo a Jorge Oscar Pereyra, por lo que se agradeció a la Filial Mar y Sierras y todo el ciclismo zonal.
ESTA ES LA CLASIFICACIÓN:
MAYORES DE 40 AÑOS DE EDAD
1º EMANUEL MARI (TANDIL)
2º JORGE BELSITO (TANDIL)
3º HÉCTOR TIBERIO (PIRÁN)
4º SERGIO FINOCCHIO (PIRÁN)
5º DANIEL TIBERIO (PIRÁN)
MENORES DE 40 AÑOS DE EDAD
1º NICOLÁS OLALDE (OLAVARRÍA)
2º LORENZO RUIZ (TAPALQUÉ)
3º ALEJANDRO COLOMBA (OLAVARRÍA)
4º CRISTIAN CABRERA (AZUL)
5º LUCAS MARTINI (AZUL)
6º GERMÁN CANOSA (TAPALQUÉ)
INFANTILES PARTICIPARON
IRINA CENTENO (TRES ARROYOS)
DELIA FERRARI (TRES ARROYOS)
JOSUÉ OCANTO (AZUL)
JOAQUÍN TAMI (TANDIL)
DANILO CENTENO (TRES ARROYOS)
JUAN MARTÍN CUEVAS (BALCARCE)
OLIVER CARLUCCIO (TAPALQUÉ)
JAZMÍN TAMI (TANDIL)
GERARDO CUEVAS (BALCARCE)
FRANCISCO ALE (BALCARCE)
MÁXIMO FURIO (AZUL)
MARIANELA FERRARI (TRES ARROYOS)
DAMAS
1º LUDMILA POSSE (OLAVARRÍA)
2º SELVA PAGANO (RAUCH)
3º CHARO POSSE (OLAVARRÍA)
4º ABRIL AZIMONTI (AZUL)
5º ISAIAS SILVA (AZUL)
MASTER «D»
1º CARLOS TOLOSA (SALADILLO)
2º FRANCISCO POSSE (OLAVARRÍA)
3º GUSTAVO TOBAL (LOBERÍA)
4º JOSÉ WOOLLY (GENERAL BELGRANO)
5º GUILLERMO SARGADOY (SANTA TERESITA)
6º LUCIO ROMEO (LOBERÍA)
MASTER «E»
1º PEDRO ARROZERES (TANDIL)
2º LUIS TRABELLA (TANDIL)
MASTER «C»
1º OSCAR VALETUTTO (OLAVARRÍA)
2º DANIEL LEDESMA (ALVEAR)
3º WALTER BENITO (OLAVARRÍA)
4º ROBERTO AMIGORENA (MAR DEL PLATA)
5º CARLOS RODRÍGUEZ (LAS FLORES)
6º RAFAEL ERRIPA (OLAVARRÍA)
MASTER «B»
1º FEDERICO GÓMEZ (TAPALQUÉ)
2º PABLO CONTRERAS (AYACUCHO)
3º FERNANDO VIGNAU (AZUL)
4º JAVIER SCHAAB (PUNTA ALTA)
5º PABLO FIORITI (BALCARCE)
6º JOSÉ LUIS LUCERO (TANDIL)
ELITE I – II SUB 23
1º JONATHAN AGUIRRE (BALCARCE)
2º DIEGO CHARRI (CORONEL VIDAL)
3º MATÍAS ROSALES (SANTA TERESITA)
4º DARIO TRABELLA (TANDIL)
5º MAICOL ROLDÁN (OLAVARRÍA)
6º NICOLÁS JAIME (AYACUCHO)
MASTER “A” JUNIOR
1º DIEGO CHARRI (CORONEL VIDAL)
2º DARIO TRABELLA (TANDIL)
3º MAICOL ROLDÁN (OLAVARRÍA)
EL AGRADECIMIENTO A TODOS LOS CICLISTAS Y AL PÚBLICO EN GENERAL QUE NOS ACOMPAÑAN EN TODAS LAS COMPETENCIAS DE LA SUB COMISIÓN DE CICLISMO DE UNIÓN Y PROGRESO DE TANDIL.
EL PRÓXIMO DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE TANDIL SERÁ ESCENARIO DE OTRA FECHA DE CICLISMO ZONAL, A CARGO DEL TNDIL CICLES CLUB.
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! ABRAZO GRANDE!!!!
N. de la R; fuente Jorge Sequeira – Tandil.
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