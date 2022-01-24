Hubo ciclismo este domingo en Tandil – Organizó Unión y Progreso

En una jornada especial para el ciclismo se realizó en Tandil este domingo la competencia en homenaje a los medallistas 2021. 198 fueron las voluntades que se presentaron en distintas categorías y por supuesto la sub comisión de ciclismo de Unión y Progreso les agradece a ellos y a toda la familia del ciclismo.
CLASIFICACIÓN:
MAYORES DE 40 AÑOS DE EDAD
1º DANIEL TIBERIO (PIRAN)
2º JORGE MARTÍNEZ (TANDIL)
3º JORGE BELSITO (TANDIL)
4º PABLO MORÁN (TRES ARROYOS)
5º DANIEL GENTILE (TANDIL)
6º ESTEBAN AMEZCUA (LOBERÍA)
MENORES DE 40 AÑOS DE EDAD
1º EDUARDO TIBERIO (PIRÁN)
2º RICARDO VERA (TANDIL)
3º JOAQUÍN MARTEL (OLAVARRÍA)
4º SANTIAGO ETCHEPARE (AZUL)
5º ISAÍAS SANDOVAL (MAR DEL PLATA)
6º MARIO MALDONADO (TANDIL)
EN INFANTILES PARTICIPARON
JUANA FERNÁNDEZ (LAS FLORES), MILO FERNÁNDEZ (LAS FLORES,) SANTINO MUÑOZ (AYACUCHO), DELIA FERRARI (TRES ARROYOS), VALENTINA OSTERRIETH (LAS FLORES), DIONEL MOREIRA (TRES ARROYOS) JOSUÉ OCANTO (AZUL), DANILO CENTENO (TRES ARROYOS), FRANCISCO ALE (BALCARCE) FRANCISCO JIMÉNEZ (MAR DEL PLATA) BAUTISTA SAGARDOY (SALADILLO) DONATTO OSTERRIETH (LAS FLORES)
CATEGORÍA 2011 2010 2009 2008
1º ADRIÁN CASTRO (OLAVARRÍA)
2º LUCAS JAIME (AYACUCHO)
3º ISAÍAS SILVA (AZUL)
4º MARIANELA FERRARI (TRES ARROYOS)
5ª BAUTISTA PÉREZ (AZUL)
DAMAS
1º CHARO POSSE (OLAVARRÍA)
2º LUDMILA POSSE (OLAVARRÍA)
3º ANABELLA VIGO (OLAVARRÍA)
4º LUCÍA SOGGETTI (TANDIL)
5º ABRIL AZÍMONTI (AZUL)
MASTER “D”
1º ALEXIS YOUNG (CHASCOMÚS)
2º ROGELIO WOOLLEY (GENERAL BELGRANO)
3º CARLOS TOLOSA (SALADILLO)
4º LUCIO ROMERO (LOBERÍA)
5º GUSTAVO TOBAL (LOBERÍA)
6º HUGO PECORALE (BALCARCE)
MASTER “E”
1º MANUEL LENDE (TANDIL)
2º ÓSCAR ORONO (SANTA CLARA)
MASTER “C”
1º PABLO TELIS (CACHARÍ)
2º ESTEBAN IBARLUCIA (OLAVARRÍA)
3º MIGUEL OCANTO (AZUL)
4º RAFAEL ERRIPA (OLAVARRÍA)
5ºMIGUEL VARGAS (AYACUCHO)
6º SANDRO PARACHE (CACHARÍ)
MASTER “B”
1º CARLOS ALE (BALCARCE)
2ºFACUNDO FERNÁNDEZ (LAS FLORES)
3ºPABLO FIORITTI (BALCARCE)
4º MARIANO ARRIPA (OLAVARRÍA)
5º JAVIER BURGOS (AYACUCHO)
6º WALTER PEPE (AYACUCHO)
MASTER “B”
1º CARLOS ALE (BALCARCE)
2º FACUNDO FERNÁNDEZ (LAS FLORES)
3º PABLO FIORITTI (BALCARCE)
4º MARIANO ERRIPA (OLAVARRÍA)
5º JAVIER BURGOS (AYACUCHO)
6º WALTER PEPE (AYACUCHO)
ELITE I-ELITE II -SUB 23
1º WILLIAM BRUN (OLAVARRIA)
2º JONATHAN AGUIRRE (BALCARCE)
3º NICOLÁS JAIME (AYACUCHO)
4º MAICOL ROLDÁN (OLAVARRÍA)
5º LUCIANO FERRO (OLAVARRÍA)
6º CRISTIAN ROLDÁN (OLAVARRIA)
MASTER “A” – JR.
1º NICOLÁS JAIME (AYACUCHO)
2º MAICOL ROLDÁN (OLAVARRÍA)
3º CRISTIAN ROLDÁN (OLAVARRIA)
El agradecimiento para todos especialmente a los medallistas que vinieron a colaborar con el espectáculo! Los esperamos el próximo 27 de febrero en donde nos toca nuevamente realizar un festival de ciclismo. A todos muchísimas gracias y un gran abrazo!!!!!!!!!
N. de la R; fuente y fotos Jorge Sequeira.
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