HOY martes Remate 2020 de Beto Newton; «Agradecidos con las autoridades, es importante poder hacer la venta, aunque no es fácil»

Es un tiempo especial el que vivimos. Una pandemia que nos tomó por sorpresa y nos puso en un momento único, irrepetible y sumamente difícil. Se pensó que los remates no se harían, hubo idas y vueltas y finalmente podrán realizarse con un serio protocolo, pocos compradores presentes, transmisión por internet y una serie de medidas preventivas y de cuidado. El primero es el de «Cabaña San Antonio». Contamos con su confianza, y hacemos fuerzas, como todas sus amistades y familia, para que este martes 8 salga todo bien.

Dialogamos en www.ayacuchoaldia.com.ar con Carlos Alberto Newton «Bet0», quién nos recibió en su casa como siempre; «Todos hemos trabajado mucho para lograr concretar el 34to remate. las autoridades, la casa martillera de Pedro Amoz, y nosotros para poder concretar esta edición, muy raro pero ojalá salga todo bien. También los colegas podrán hacer su remate, con esto estamos muy agradecidos».

Sobre como se actuará ese día, indicó; «Habrá 50 personas como máximo de acá y 40 visitantes, todo limitado. Cada uno con su espacio en las tribunas, con su debido protocolo. Solo podrán acudir quienes trabajan, y hemos llegado a pedirle a la gente que no vaya a comprar no asista. No podemos tomar un café, almorzar ni nada de los habitual. Todo lo contrario a otros años. La feria se abrirá 9-30 a 12 para ver los toros, luego se cerrará para higienizar todo, y desde las dos podrá venir la gente con un ingreso con protocolo para la ocasión».

«Beto» lamenta lo que vivimos; «La gente viene a acompañar y después del almuerzo por ahí le gusta un toro y lo compra, lo mismo la familia que siempre venía para alentar. Solo asistirán mi hijo y mi nieto, porque tenemos límite de lugares y en esta oportunidad deben quedarse enj casa para preparar para la noche…risas…Todo se armó con protocolo, y la hacienda entrará el lunes 7. para mí todo esto es muy difícil, ya a esta altura no vot a aprender a usar esta tecnología, pero estoy muy tranquilo con todos los que están a cargo, pero la incertidumbre está…».

Sobre como se da este momento y el estado de los toros, sostuvo; «Es muy difícil todo. Nos han pedido que no saludemos, no compartamos espacios y debemos ser cuidadosos con eso. Los animales están muy bien, hay un video que se hizo para que los interesados puedan verlos. Y las condiciones son muy buenas, con 30 días con 5 % de descuento por pago contado, 60 días con precio de bajada de martillo, 120 días a kilo e novillo, y la tarjeta Procampo que da 6 meses con el 8 % y que hay que entregarla en unos días».

Newton recordó que; «Las ventas se iniciarán a las dos de la tarde, todos deberán estar con barbijo, y en los corrales debemos usar máscaras…Estaremos medio disfrazados, pero bueno nos toca a nosotros y también a los colegas. Cada cual tiene que aportar su granito de arena, será muy distinto y especial que sobre la hora que no haya mucha gente, el calor de una buena venta o acompañando, pero es así. Habrá gente con celulares y mediante la computadora, lo que será absolutamente novedoso. Pero es importante poder hacer la venta, no es fácil. Aunque la gente necesita los toros y debe comprarlos…».

Audio original de la nota con www.ayacuchoaldia.com.ar

Carlos Newton previa 34to remate anual SAN ANTONIO 2-9-2020

Detalles

Martes 8 de Septiembre a las 13-30 – XXXIV Remate físico y por streaming de Reproductores de Cabaña «San Antonio» de Carlos Newton e hijos

50 Toros A.A Negros – 50 vaquillonas seleccionadas para entorar.

IMPORTANTE; contáctese para la revisación de los toros en la cabaña. Solo se admitirán compradores, respetando el protocolo por el covid19.

De Cabaña «San Luis» de Trelaun, 30 Toros Hereford y P. Hereford – 50 Vaquillonas A.A para entorar

De Estancia «Don Carlos» 30 vaquillonas preñadas P.C parición primavera

Remata Pedro M. Amoz y Cía S.A – Remate físico y por www.remateshacienda.com.ar

Plazo para los toros 60 días libres, 120 días a kilo promedio de novillo y 5 % de descuento por pago contado. Flete gratis hasta 200 km. No se suspende por lluvia

Se aceptarán tarjetas AgroNación y Procampo. Consultas en San Martín 1377 te 45-3958 celulares 0249-154559516 y 0249-154550739- Ayacucho.