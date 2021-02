www.ayacuchoaldia.com.ar en el Hawaii de Mar del Plata – «La idea es que la gente de Ayacucho lo sienta propio»

Tuvimos la oportunidad de visitar el Hotel Hawaii de Mar del Plata, que pertenece al Centro Empleados de Comercio de nuestra ciudad, donde fuimos atendidos de manera inmejorable, y pudimos hablar mano a mano con sus responsables y administradores Marceo Borelli y Jeremías Zétola.

Explicaron que «Este último año fue muy difícil, es sabido que todo ayacuchenses tiene aquí en Mar del Plata su lugar especial, donde le brindamos la seguridad y tranquilidad necesaria para que este cómodos y con la mejor atención. Cuando se declaró el aislamiento estábamos con tres personas, y seguimos así hasta el mes de Abril con permisos especiales. Luego se cerró todo y así estuvimos casi un año. Nos turnábamos en dos grupos y para que no se deteriorara el edificio, comenzamos a venir pintar las habitaciones y buscando poner en valor el lugar».

Consultados sobre la manera en que lograron sobrevivir ante esta situación, al no haber ingresos no hay recaudación, a lo que señalaron; «Nosotros tenemos 10 años, abrimos el 14 de Julio de 2010. A partir del mes de Abril solicitamos los ATP ante gobierno nacional, por lo que tuvimos el 50 % del sueldo así y el restante 25 % se hizo cargo el Sindicato, así seguimos hasta Octubre y al no renovarse ese beneficio se hizo cargo Empleados de Comercio. Asimismo, se pagaron los servicios, dado que la apuesta fue mantenerlo, no cerrar el hotel y seguir apostando a este servicio».

En un aspecto más positivo de la nota y dejando de lado la pandemia del COVID19, nos referimos a la reapertura y el presente del Hotel Hawaii;»Más que nada contentos de reencontrarnos con nuestro trabajo. Los clientes y amigos están viviendo, cuesta porque es un momento difícil en general…Hay medidas de seguridad y protocolo para todo, por lo que se redujo el servicio de desayuno, para el que se anota previamente a cada habitación con lo que va a consumir, siendo siempre flexibles y se colocaron mesas afuera para quienes deseen.»

Sobre esos protocolos en particular, sostuvieron; «Todo se inicia cuando el pasajero ingresa al lugar. se le toma la temperatura a cada persona, hay acciones sanitizantes para los elementos que traen, se registra a cada persona, y se lo invita a utilizar siempre alcohol en gel. Hay gente que le llama la atención que se le toma la temperatura varias veces, así son los protocolos y mientras duren hay que respetarlas, así como la utilización del barbijo que es obligatoria para todos incluso e personal…».

Consultados sobre la cantidad de personas que trabajan aquí hoy en el hotel y quienes pueden hospedarse en el mismo, Marcelo y Jeremías indicaron; «Somos 7 personas en total, que estamos fijas, no habiéndose dado de baja ni sacando a nadie, como lamentablemente ocurrió en muchos lugares. El hotel es abierto para todos, no solo para empleados de comercio. Lo que sí, si estas afiliado al sindicato tenés un descuento a las farmacias otro, mientras que el particular paga otra tarifa. El beneficio importante lo tiene el socio, pero pueden venir todos. La idea es que la gente de Ayacucho lo sienta propio al hotel, es como si fuera la casa de ellos y decir lo bueno y lo malo».

Es tiempo de un alto, aprovechamos a tomarnos unas fotografías en la puerta del Hawaii para la portada de ayacuchoaldia.co – Es un momento histórico, distinto, extraño y sin embargo, nos sentimos como en casa. El sonido de los pájaros nos recuerdan a nuestro Ayacucho querido, la decoración, los nuevos espejos, el aire acondicionado que mantiene un clima único, y el trato de los jóvenes que trabajan en cada turno…Hacen que el lugar sea amistoso, por donde se lo mire…El aroma a café invade los pasillos, alguna bocina a lo lejos y el calor del verano invitan…Invitan a visitar el Hotel, que a una cuadra de la playa tiene mucho más para dar, y así lo experimentamos. Felicitaciones y adelante !!!

Audio de la Nota completa realizada el viernes 22 de Enero de 2021