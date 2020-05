Horacio Daniel Pessi desde Tandil; «En Ayacucho viví una etapa muy importante en mi vida y siempre es un placer “pegar una vuelta”

Sigue nuestro viaje y recorrido para dar con ayacuchenses, saber de ellos, y conocer cómo están sobrellevando esta situación. En esta oportunidad cerquita, en Tandil se encuentra un amigo personal que con mucho esfuerzo logró recibir de veterinario, fue creciendo y profesionalizando sus prácticas, y es un reconocido en la zona. Es gusto hablar en nuestro diario digital www.ayacuchoaldia.com con el Dr. Horacio Daniel Pessi.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

D. P:”Hola equipo de Ayacucho al Día !! Como están. Mi nombre es Horacio Pessi. Llegué a Ayacucho en el año 1981 desde Ramos Otero, pequeña localidad del partido de Balcarce. Hice escuela secundaria en la querida ENET N°1, de la cual tengo muy lindos recuerdos. En el año 1987 comencé mis estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil, donde me recibí en el año 1993. Posteriormente logré concluir una especialidad en Sanidad Animal en INTA Balcarce”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

D. P:”Desde hace 25 años vivo en Tandil, actualmente desempeño mi actividad en el Servicio Técnico de una empresa que produce y comercializa productos veterinarios. Tengo dos hijas Manuela y Renata. Manuela (23) estudiando Licenciatura en Psicología en Mar del Plata, a punto de recibirse y Renata (20) estudiando Abogacía en Buenos Aires”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

D. P:”Tandil, presentó 4 casos positivos durante la primera quincena de cuarentena, luego y hasta la fecha no se han detectado casos positivos, lo que hace que la vida transcurra casi normalmente, sólo con los cuidados clásicos (barbijos, lavado de manos, distanciamiento etc.)”.

A. al D;¿Cómo es un día de ustedes hoy?¿Cómo se entretienen?

D. P:”En particular puedo desarrollar parte de mi trabajo vía remota, mail, mucho uso del teléfono pero me perjudica otra parte importante que es la atención de clientes y productores”.

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases?¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?¿Cómo se manejan los comercios allá?

D. P:”En Tandil los establecimientos educativos se manejan todo remoto, los negocios tienen horarios establecidos de apertura y cierre, excepto restaurant, gimnasios y hotelería que aún no han podido retomar su actividad. Las medidas se respetan, la gente es consiente que debemos cuidarnos. En general, si bien se flexibilizó la medida, la población se cuida”.

A. al D;¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

D. P:”Se extrañan muchas cosas, en mi caso particular las reuniones de amigos y/o familiares, recorrer la zona donde desarrollo mi actividad, jugar y mirar fútbol, creo son las ausencias más importantes, en ese orden”.

A. al D;¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

D. P:”Por mi trabajo visito seguido Ayacucho, y aprovecho siempre que puedo, a compartir un tiempo con familiares (tengo tío, tía y primos) y amigos de mi época y otros un poco más acá en el tiempo. Debido a los años que pasaron, hay 2 o 3 generaciones, que no conozco, y en algunas oportunidades surgen las preguntas típicas, vos sos hijo de?, vivía frente a? y todo tipo de maniobras para relacionar. Como ej. Visito un tambo hace un par de años, me recibe un veterinario de Ayacucho, se presenta con nombre y apellido que me resultaba familiar y obviamente se me genera el interrogante: será o no será?? , en resumen resultó ser el hijo de mi profesor de Educación Física en los años 80”.

A. al D;¿Mantenés contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

D. P:”Tengo los mejores recuerdos de Ayacucho, nuevamente la querida ENET N°1 que funcionaba en la calle Sáenz Peña, me formó para que mi ingreso a la Facultad, entre otras cosas, fuera un trámite más, compuesta por una generación de excelentes profesores que nunca olvidaré y siempre voy a estar agradecido, miles de anécdotas graciosas pero…Había que estudiar y respetar¡!Exigentes y siempre predispuestos para ayudarte. Fuera del ámbito escolar en lo deportivo el gran Club Ateneo Estrada, jugué al fútbol durante 6 años y los interminables campeonatos de Ping Pong en la sede. Las noches de viernes o sábados, tertulias de Clubes Defensores, Sarmiento, Social y algún otro que seguramente me olvide, Boliches como Frutilla, Angus (había que hacer malabares para ingresar porque éramos menores!!! Jajaja y Génesis (un adelantado para la época!!! Un plato volador!!), las fiestas de fin de curso. Luego los pic-nic en el Club Independiente, Fiestas del Ternero, y un montón de etc. etc. , fue una etapa muy importante en mi vida y siempre es un placer “pegar una vuelta”.