Histórica cena por los 100 años del Club Sarmiento – Emociones, alegrías y fiesta total

Una noche sencillamente histórica. Emocionante, llena de alegría, emociones y recuerdos. El rojinegro festejos sus 100 años con una gran fiesta, con sorpresas y hermosos recuerdos. Una 300 personas se dieron cita para formar parte de un momento hermoso, que quedará en el recuerdo por siempre.

En la entrada se podía dejar constancia de la presencia de cada uno de los socios, allegados o simpatizantes firmando un pergamino de la cena de los años. Con un nutrido grupo de mozas, posteriormente de instalados cada uno en su mesa, se fue sirviendo el menú, compuesto de sanwichs, empanadas, picada muy completa, exquisita carne y finalmente la mesa de dulces.

La apertura artística estuvo a cargo del humorista Petete de Las Flores, luego se presentó Lucho Ponce, para cerrar a todo baile con Impacto. Asimismo, Cristina Leguizamón entregó al club el certificado de Platino, que obtuvo en la última Fiesta «Al Trabajador de Mi Pueblo» que se concretó recientemente

En el momentos de los discursos, hizo uso de la palabra el presidente de la institución Marcelo Didio, al que se sumaron Ernesto Gelpi, Marcelo Ibarra, Juan Miramont, Diego Pérez, Pablo Colángelo, Rolando Didio, Carlos Didio, «el pampa» Báez, Juan P. Erreguerena y Adrián Roelofs. Anécdotas, recuerdos, vivencias y lagrimas aloraron en ese momentos de la hermosa noche.

Entre otros, estuvieron presentes el «Negro» Eloisa, «Vagancia» Miguel Didio, Orlando Romero, el «teta» Bustos, Mariano Enfadaque, Fernando Aguiar, Fernando Viere, Lucas Macías, jugadores actuales de divisiones inferiores, familias, colaboradores, allegados, ex dirigentes e hinchas que cantaros e hicieron vibrar las instalaciones con sus cantos de cancha.

Había tiempo para más y más emociones, porque hubo sorteos, regalos de indumentaria de Sarmiento, gorras, regalos para las mamás que comenzaban a festejar su día, y se hizo presente la hinchada con sus redoblantes, sombrillas rojinegras y la nueva bandera de los seguidores que formará parte de la presentación en cada partido de «La 32».

La Liga Ayacuchense de Fútbol representada por su presidente Adrián Macias y Darío Pessolano, hizo entrega de una hermosa plaqueta que será colocada con tantas otras que en su rica historia cosechó el club. Sorteos, regalos y agasajos para mamá en su día, cerraron un momento muy especial, que hizo recordar aquellos grandes bailes de primavera o fin de año, donde el salón lucia como esta noche.

Pasadas las 3 de la mañana, se seguía bailando y disfrutando de un encuentro que quedará en la memoria de quienes estuvimos allí, porque un momento único, la noche especial, los 100 años, lo que estábamos físicamente y los que no como Pascual Ramos, «Torta» González, «Pocho» Guisande, García, Miguelito, Bachex, y tantos otros que aunque no estaban visibles físicamente, seguro estuvieron presentes en cada uno de los corazones rojinegros.

Felicitamos a sarmiento por sus 100 años, nos pareció un festejo logrado con esfuerzo, dedicación y pasión. Algo hecho entre mucha gente, concretado con entusiasmo y sabiendo que no era una noche más, no solo era una cena, no solo un baile, sino un momento que cada uno llevará por siempre como un cálido recuerdo, y mucho más…