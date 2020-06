Hernán Pilatti desde Barcelona-España; «Mi raíz está en Ayacucho, pero ahora no sé cuándo podremos volver”

Nuestro viaje no se detiene. A veces miramos hacia atrás para imaginarnos las reacciones de la gente, los amigos, la familia, conocidos…En otra miramos hacia delante porque hay muchos ayacuchenses que esperan nuestro llamado, y que ya están escribiendo su historia. En esta oportunidad, nos vamos imaginariamente a España, a Barcelona…Para dialogar con un gran artista, cantante, músico, compositor con un gran talento y miles de afectos en su Ayacucho natal…El gusto de charlar en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar con Hernán Pilatti, o Hernán Platt para el mundo del espectáculo.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

H. P:”Buen día, me fui de Ayacucho en 2003 luego de egresar de la Escuela Nacional, primero a Tandil, luego en 2007 a Buenos Aires y desde 2018 vivo en Barcelona, España con mi novia Lucía, nacida en La Plata”.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

H. P:”Mis padres son Eduardo Pilatti y Alicia Esteberena”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

H. P:”Vivo en Barcelona, trabajo en el sector de seguros y soy músico y productor musical. Lucía es diseñadora de moda y actualmente está desarrollando un proyecto de moda sostenible”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

H. P:”Actualmente estamos en la fase 2 de la ¨desescalada¨ lo que nos permite salir sin restricción de horarios, hacer reuniones con máximo de 15 personas, eso sí usando mascarilla como le dicen acá y los cuidados pertinentes.

A. al D;¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

H. P:”En relación al COVID? No hay dieta especial, como en muchos lugares los primeros días era difícil encontrar harina, arroz o pastas y papel higiénico, obvio jajaja. La verdad que nosotros comemos bastante similar a lo que comíamos en Argentina, no somos muy de comer carne roja así que nos viene bien porque no es lo más común encontrar buena carne para milanesas o asado. O por ejemplo acá no existe el zapallito redondo o la batata y se extraña!”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

H. P:”Al día de hoy, hay muy pocos nuevos contagios y según Sanidad no hubo muertes el fin de semana, aunque eso varía según quién lo diga…”

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

H. P:”Te voy a contar la rutina de cuando estábamos en cuarentena. Nos levantamos a eso de las 8.30, desayunamos y luego hago teletrabajo. Después de trabajar almorzamos, siesta (obligatoria) y después me pongo a componer o mezclar alguna canción. Para entretenernos en alguna que otra ocasión hice yoga mirando clases online de amigos o también hicimos recetas de medialunas, carrot cake, pan casero”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

H. P:”El uso de mascarilla obligatorio (ahora en desescalada sólo en lugares cerrados), guantes y alcohol en gel cuando vas al supermercado, horarios para salir depende las edades, a la mañana y a la noche”.

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

H. P:”Las clases de dictan online, acá está terminando el año escolar así que hablan de empezar la clases en Septiembre como es lo normal”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

H. P:”En confinamiento estaban abiertos solamente los supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Ahora ya abrieron todos los comercios, con aforo del 40% en el caso de bares y tiendas comerciales. Podíamos salir de 6 a 10 hs a hacer deporte y caminar a menos de 1km de casa y después de 20 a 23 hs”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

H. P:”Ahora las mascarillas en lugares cerrados o que no se pueda asegurar la distancia mínima y el uso de guantes en los supermercados”.

A. al D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y tu entorno?

H. P:”Qué difícil pregunta. Creo que si todos fuéramos más responsables ya sería suficiente, si se tomasen las medidas necesarias de cuidado personal no sería necesario estar tanto tiempo encerrados”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensás que se tiene dimensión de lo que vivimos?

H. P:”Hay mucha irresponsabilidad, tanto acá como en el mundo supongo. Mucha gente se salta los horarios para salir, se han hecho reuniones o fiestas, usar la mascarilla sin taparse la nariz…”

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

H. P:”Todo eso y en ese orden! Jajaja. No es joda cuando se dice que los argentinos somos más afectuosos y que la carne es mejor”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

H. P:”Por suerte en Enero pudimos viajar y darnos una buena dosis de asados, familia y amigos pero hacía 2 años que no íbamos y ahora no sé cuándo podremos volver”.

A. al D; ¿Mantenés contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

H. P:”Si, claro! Con mis amigos de la adolescencia sobre todo y con amigos que fui haciendo en el camino”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

H. P:”Mis recuerdos más felices son andar a caballo y jugar en el campo de mis abuelos. Ir a la pileta del Tiro y después ir a jugar al básquet con mis amigos. Las noches y amaneceres en la Fiesta del Ternero. Mi raíz está en Ayacucho”.

Aquí compartimos algunas de sus producciones, que nos parecieron verdaderamente hermosas;

El viento – Acústico en confinamiento – Hernán Platt

Sólo luz – Raúl Carnota (cover)

Guardianes de pie – Hernán Platt Esta canción fue inspirada entre los cerros de Jujuy en 2016, escrita en Barcelona en 2018 y grabada a finales de 2019 en el barrio de Gracia, Barcelona.