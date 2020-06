Héctor Aníbal Lezcano desde Claypole; «Recuerdos tengo a montones, mi infancia, los trenes, las escuelas, mis compañeros»

En esta oportunidad nuestro viaje imaginario llega Claypole, Partido de Almirante Brown. Allí reside un ayacuchense que hace más de 40 años se fue del pueblo. Pero los sentimientos, anécdotas y recuerdos afloran inmediatamente para traer a la memoria su querido Ayacucho. Se jubiló recientemente y disfruta de sus hijos y nietos. Es un gusto en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar visitar virtualmente a Héctor Lezcano.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

H. L;”Hola Buenas Tardes, les cuento que me fui de Ayacucho, en 1976, soy padre de 2 hijos, tengo dos nietos de 3 y 5 años de edad”.

A. al D; ¿Querés contarnos quiénes son tus padres, para que la gente te relacione?

H.L;”Mis padres eran Nélida Gladel, trabajaba en el Hotel Argentino en Irigoyen esquina España, y mi padre era Alfredo Lezcano hacia tareas en el campo, ambos fallecieron en 1973 y 1974 respectivamente”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

H. L;”Actualmente resido en Claypole, Partido de Almirante Brown, actualmente soy jubilado de Anses y del IPS, con años de comercio y de educación. Me vine de Ayacucho a la Capital… como ya dije en 1976, por razones de trabajo, hice mi vida, y mi familia. En 2018, a los 64 años, termine en el ISFD y T 35 de Esteban Echeverría, la Carrera de Técnico Superior en Bibliotecología”.

A. al D;¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

H. L;”En Almirante Brown, perteneciente al 3er cordón del conurbano,estamos en la fase 4 de la cuarentena y desde ayer, están, medidas de restricción en el transporte público para trasladarse sobre todo para personas exceptuadas, esto es para trasladarse a la Capital Federal y viceversa para trabajar u otras necesidades”.

A. al D; ¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

H. L;”En estos tiempo de pandemia, no nos estamos cuidando con las comidas, como así no hacemos gimnasia, por otro lado no están permitidas las caminatas en plazas y paseos en el Distrito”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

H. L;”Alrededor de 400 casos, con 20 fallecidos, y 135 recuperados…Fuente: Inflo Región”.

A. al D;¿Cómo es un día de ustedes hoy?¿Cómo se entretienen?

H. L;”Particularmente, yo con lectura, compras diarias en comercios de proximidad con barbijo por supuesto, y cursando una materias en forma virtual, en la Universidad de Almirante Brown”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

H. L;”El protocolo es para los adultos mayores, y demás, es quedarse en casa, salir para lo necesario, para viajar en auto particular, con la aplicación CUIDAR, o en otros medios, bicicleta o moto, en el transporte público existen los controles del Gobierno, y solo dejan viajan al personal esencial”.

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?.

H. L;”En esta zona del Países AMBA, no hay clases presenciales en ningún nivel, todo es virtual, y no se sabe a ciencia cierta hasta cuándo”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos?¿En qué horario pueden salir ustedes?

H. L;”En Almirante Brown los supermercados, carnicerías, farmacias, verdulerías, están abiertas en él y las tiendas atienden con una mesita en la entrada y de a uno, conservando la distancia de 1 metro como mínimo., los horarios son de 9.00 am hasta las 08.00 pm con cierre al medio día”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

H. L;Se rigen por los protoclos. Se recomienda cumplirlos..,como así el lavado de manos al regresar al hogar, con agua y jabón además de una solución con 70% de agua y 30% de alcohol”.

A. al D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y tu entorno?

H. L;”Parece que fue suficiente?, no se…, aquí somos 750.000 habitantes, se dice que la infraestructura s sanitaria puede estallar, los casos de infectados siguen aumentando, como las muertes, las directrices por el cuidado del Covip19 se han transformado, es una disputa entre la Capital y el Gran Buenos Aires, del que forma parte Almirante Brown, rozando la política, separados por el Riachuelo y la Avda. Gral. Paz, y. teniendo en cuenta la infraestructura sanitaria.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

H. L;”Se extraña las reuniones con hijos, y nietos y amigos…”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

H. L;”No…es todo de manera virtual, como ya dije hasta en el Día del Padre. Nos estamos cuidando..

A. al D; ¿Mantenes contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

H. L;”Mantengo contacto con ayacuchenses que residen en otras ciudades como yo…”

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

H. L;”Recuerdos del Pueblo, tengo a montones, desde mi infancia viendo pasar a los trenes con la locomotora a vapor el que venía de Tandil, o el de Necochea a Buenos Aires…Desde el paso a nivel de calle Güemes…En adelante…la Primaria Escuela 7 con la Maestra Orleana López, y luego la Escuela Normal con el Comercial que era un anexo…Donde estaban los Profes, Victoria Scarpita (Lápiz y papel), Costa, Santamarina..(que brava era), Señal, Nizolli, Burgos, el Bocha Giangiobbe, Tiano, Hernán Naveyra .Y de paso recuerdo a compañeros como al !»Negro» González, el «Potranco» Ezcurra y el que llegó a ser Intendente del Pueblo, Luis Ilarregui…También eran lindas las primeras Fiestas del Ternero, en el Centro del Pueblo, y los bailes de Carnaval en el Club Independiente (arriba de la Tienda La Razón) y los del Club Sarmiento, íbamos también a Joie, al Cine Nilo y la infaltable vuelta del perro en la Plaza San Martín”.