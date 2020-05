Gustavo Ochagavia desde Mar del Plata: «Trabajo en el penal 15 de Batán, en el servicio penitenciario bonaerense»

En nuestro viaje de cada día seguimos conociendo historias, sabiendo de las vidas de los ayacuchences que andan por el mundo, interiorizándonos de sus experiencias personales, como se compone su familia y como están viviendo esta situación en el marco de la cuarentena. Hoy el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar presenta desde Mar del Plata en una charla mano a mano, al ayacuchance Gustavo Ochagavia.

A. al D; ¿A qué te dedicas actualmente? G. O;” Hace ya 28 años que me vine a Mar del Plata, mi familia está compuesta por mi esposa Marcela Massello, otra ayacuchense y mi hijo”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

G. O;” En la actualidad me encuentro cumpliendo servicio en la unidad penal 15 de Batán como funcionario del servicio penitenciario bonaerense, hace ya 15 años que ingrese al mismo”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

G. O;”La realidad de Mar del Plata no difiere mucho al resto del País con el tema de la cuarentena, pero al ser una ciudad grande y turística los retenes para que no ingrese gente son más. Había 9 casos sospechosos, sé que hubo 2 fallecidos masculinos de 51 y 71 años pero realmente trato de no mirar mucho sobre el tema porque te satura”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy?

G. O;” Un día en mi caso, si trabajo entro a las 07:00 hs y salgo al otro día al mismo horario. Trabajo 24 por 72 hs de franco o sea, tres días y si estoy en casa, salgo si hay necesidad de comprar algún alimento tomando las precauciones del caso, y miro tv o alguna peli, arreglo algo de la casa y últimamente me dedico mucho a la cocina e inclusive he descubierto cualidades de cocinero que hasta yo mismo ignoraba”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

G. O;”Los protocolos de prevención es salir lo menos posible, cuando llego del trabajo me saco toda la ropa y va al lavarropas, un buen baño y después si saludo a mi fría o cuando salgo, al volver alcohol en la suela del calzado, me lavo bien las manos, en la calle siempre con barbijo y respetando la distancia prudencial”.

A. al D; ¿Cómo hicieron con las clases, están paralizadas? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

G. O;”Con las clases en el caso de mi hijo, que cursa cuarto año de ciencias políticas, en este momento le envían trabajos prácticos por email 1 trabajo por semana de cada materia que cursa”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos?

G. O;”En cuanto a los negocios abiertos son los que venden alimentos como supermercados y almacenes, estaciones de servicio, ahora las peluquerías sábado y domingo, los que venden insumos para la construcción, talleres mecánicos…”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensas que tomó conciencia de lo que vivimos?

G. O;” Creo que la gente tomo conciencia en general, todos andan con cubre boca o barbijo y en las colas para acceder a los negocios se respeta la distancia prudencial. Lo que si noto es la circulación de mucha gente, más que nada lo observo cuando voy en el auto a trabajar ya el transito se va poniendo un poco denso y este fin de semana mucha gente se desplazó hacia la calle Güemes. Vi fotos por face parecía plena temporada, algo a mi particularmente me incomodó, pero entiendo que la mayoría de la gente hace mucho tiempo que no sale y se hace tedioso, en mi caso tengo que salir para trabajar y de algún modo u otro es un despeje”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

G. O;”Lo que extraño de Ayacucho es la tranquilidad, cuando llegué a MdP allá por el 1992, me deslumbró sus luces todo era muy lindo pero con el paso de los años, será que uno se va poniendo grande y hoy no soporto los aglutinamientos de gente…Se extraña los amigos, la seguridad, aunque voy todos los meses para ver a mi madre que gracias a Dios todavía la tengo”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

G. O;”De Ayacucho guardo muchos buenos recuerdos de mi adolescencia, mi época de jugador de fútbol (arquero), las salidas con amigos, las salidas a los boliches ANGUS, GENESIS, FRUTILLA, o, pasar noches en la Vieja Esquina, la secundaria en la escuela técnica, todos gratos recuerdos”.