Gustavo Costas es el nuevo DT de Racing

Y agregó: «Cuando agarro un club, yo no me caso con ningún esquema. Los partidos tratamos de estudiarlos. Esos que dicen ‘yo muero con la mía’… No, no van. Yo quiero ganar siempre. Saldré a presionar o no. Hay momentos del partido que el rival va a saber tener la pelota, te puede llevar, no es que te metés atrás, o te puede pasar al revés y tenés que saber cómo entrarle. Me gusta salir jugando si no me presionan arriba, si tengo espacios. Nadie tiene la verdad en el fútbol. Pueden ganar los que defienden o los que atacan. Hay que saber manejar el equilibrio, lo más difícil en la vida. Tanto en el fútbol como con la familia o el trabajo».

N. de la R; Fuente Clarín.