Gustavo Alfaro, tras el fallo de la FIFA que favoreció a Ecuador: «Hay cosas que revuelven el estómago»

El DT habló en conferencia de prensa un rato después de que la FIFA se expresara en relación a un reclamo de Chile que puso en duda la participación de Ecuador en el Mundial. «Mi única preocupación era Byron Castillo», señaló.

La FIFA le dijo que no a Chile tras su reclamo por la supuesta mala inclusión de Byron Castillo durante las Eliminatorias sudamericanas y Ecuador lo festejó como el gol de la clasificación. Finalmente, la Tri estará en el Mundial de Qatar 2022 de la mano de Gustavo Alfaro, quien este viernes se refirió a la denuncia de Chile y fue lapidario: «A veces no alcanza con ponerle el pecho a las circunstancias, sino que a veces hay que ponerle el estómago, porque revuelven el estómago y esta era una de esas cosas».

El entrenador argentino, quien dio una conferencia de prensa este viernes, habló sobre el fallo de la FIFA y aseguró: «La tranquilidad siempre la tuvimos. Nunca la perdimos, más allá de que se agitaron muchas cosas mediáticamente y la única preocupación que tenía era por Byron Castillo, por las cosas que él estaba sufriendo humanamente y que sabíamos que eran injustas. Pero hasta que no exista un pronunciamiento uno no podía dejarlas de lado».

«Nunca hubo un día, ni una mañana ni un entrenamiento que nosotros no pensáramos que lo que nos habíamos ganado con derecho adentro de la cancha iba a permanecer en ese lugar», continuó Alfaro en ese sentido.

Luego, el director técnico fue terminante respecto de la actitud de Chile de buscar la clasificación mediante esta maniobra: «Más allá de las presiones mediáticas y las cosas que pusieron en tela de juicio, que no me sorprenden porque llevo 30 años en el fútbol y sé que hay de todo dentro del fútbol, a veces no alcanza con ponerle el pecho a las circunstancias, sino que a veces hay que ponerle el estómago, porque revuelven el estómago y esta era una de esas cosas».

«Pero como les dije a los muchachos, no hay nada que festejar. Nosotros festejamos en el partido con Paraguay, cuando conseguimos la clasificación a la Copa del Mundo. Ahora seguimos trabajando día a día», comentó Alfaro.