Guillermo Ortelli ahora triunfa en el campo: ganó una competencia de rodeos y cuenta cómo cría caballos

El piloto automovilístico incursiona desde hace algunos años en la cría de caballos criollos; este fin de semana se consagró en un rodeo de aparte campero

Además, habló sobre la conexión que esta actividad genera entre el humano y el animal: “Se le está muy encima, se le cuida desde el pelo hasta que no tenga frío, no sufra calor, que esté cómodo. En ese sentido, uno se conecta muchísimo porque si bien ellos no hablan, se expresan y te hacen saber todo lo que les está pasando, está ese desafío de querer conocerlos. De grande me puse a estudiar lo que es la cría de caballos, ha despertado algo que nos atrapo mucho a mí y a mi familia”.

Consultado por la actividad en la cabaña “Don Segundo”, Ortelli destacó que el objetivo es preñar entre siete y ocho yeguas por año, sin generar un crecimiento en la cantidad de hacienda. Sin embargo, el foco de este emprendimiento estará puesto en la calidad de los animales. “Tratamos de elegir las yeguas que consideramos más lindas y cruzarlas con padrillos que tengan antecedentes de crías que han funcionado muy bien, pero no es matemática. Ese es el verdadero desafío, generar una línea de caballos que sean lindos y que tengan mucha funcionalidad”.