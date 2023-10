Generales 2023 – La UCR fue sede de un enorme festejo, tras una elección histórica / Las fotos y discursos

No fue una más…Para la Coalición fue la elección «Soñada». Números contundentes, abrumadores, con una población respaldando una gestión de más de una década. Por eso los recuerdos, por eso los abrazos, por eso los cantos, por eso la alegría, por eso un Comité como en las mejores épocas del radicalismo, donde afloraron recuerdos únicos de militantes, correligionarios, los de siempre, los que apoyan, los que ya no están e hicieron grande este partido y esta rica historia.

Mensajes de agradecimiento y felicidad

El presidente de la UCR Federico Camilatti, les dio la bienvenida a los presentes y afirmó; «Gracias a todos, esto es de cada uno de ustedes. Merecemos festejar, gracias a la juventud a afiliados y a todos. Y mañana a trabajar como siempre».

El intendente municipal Lic. Emilio Cordonnier sostuvo; «En primer lugar queremos agradecer al pueblo de Ayacucho, felicitar a todos por el comportamiento que demostró hoy, una vez más ha sido una jornada cívica ejemplar y de esa manera cada uno pudo expresar su voluntad y elegir el rumbo que cada uno quería. El futuro que se desea para la ciudad nos vuelve a tener como protagonistas. Claramente, se eligió esta propuesta, y es un orgullo porque apuesta a la educación y al trabajo como hablamos durante toda la campa, que es la que no se compra y no se vende. Quiero agradecerle a todas las fuerzas que componen el acuerdo cívico, que acompañan a la UCR y en nombre del presidente «cape», que nos muestra un partido abierto para hacer historia. Al PRO; al MUPA nuestro reconocimiento y a toda la gente que aporta, colabora y es parte del Acuerdo. Quiero agradecer a los funcionarios, a mis compañeros de todos los días, a los que hacemos una transformación constante desde hace 12 años, con condiciones de desarrollo y productividad. mencionar a los concejales y consejeros escolares actuales, y a todos los que de una u otra manera aportan su granito de arena. Sabemos que hay cosas por mejorar y corregir, pero sabemos que hay muchas cosas que están bien. Quiero finalmente, agradecer a la lista a los que se han involucrado, han puesto esfuerzo, a la gente nueva que se suma con una mirada critica que nos permite mejorar. Esto no termina hoy, sino que empieza, tenemos que seguir construyendo entre todos ese Ayacucho que queremos, tenemos un desafío muy grande por delante.Y dos cosas finales, tengan la tranquilidad que lejos de relajarnos, esta victoria se la devolveremos con mucho más trabajo y compromiso, vamos a honrar esta confianza, estaremos trabajando como el primer día, y en segundo lugar, que este quien este en la provincia o la nación, seguiremos gestionando y trabajando poniendo siempre a Ayacucho en primer lugar. Esto es de todos, a festejarlo y mañana a trabajar como todos los días por un Ayacucho mejor.»

Fernando Imaz Concejal electo en el 2do lugar, resaltó; «No hay mucho para decir, solo son palabras de agradecimiento. Mi crié acá, agradecerle a Mario que me hizo repartir boletas, a toda la gente con la crecí acá adentro, al partido que me dió esta oportunidad, por el compromiso, a Pablo y Emilio por haber hecho tremendos gobiernos que la gente reconoce, ve todos los días y entiende lo difícil que es hacerlo, todas las personas que ven que este es el camino, como trabajar y gobernar y han elegido a Emilio para que lo siga haciendo. Los jóvenes son lo más importante que tenemos y si seguimos unidos, seguiremos hacia adelante, muchas gracias a todos».

La Candidata a 1er Concejal Miriam Ferrari indicó; «En primer lugar quiero agradecer a todos los que nos acompañaron, la visita de del candidato de Unión por la Patria que vino a saludar, que es un muy buen gesto. Vamos a trabajar juntos en el HCD para que Ayacucho siga transformándose, con nuestras diferencias, pero por una ciudad mejor y cada vez más pujante. Quiero agradecer en 1er lugar al Partido Radical, y a todos de cada uno de ustedes. Ni uno, ni dos ni más sino no estamos juntos puede hacer todo esto, hay un gran trabajo detrás de este logro y es un orgullo para mí. Agradecer a la ciudadanía por el voto confianza, desde hace 12 años que gobernamos y en esta oportunidad, en la persona de Emilio y su gestión, que tiene transparencia, que se puede mostrar. Este equipo que hemos formado tiene gente nueva y muchos que venimos juntos desde hace tiempo, solo les prometemos trabajo, trabajo y trabajo desde el HCD.muchas gracias a todos».

Por su parte Paola Colantuono 3er Concejal, señaló; «Quiero agradecer a mi familias y amigos, a mi espacio el PRO por haber confiado en mí y sepan que este grupo que se armó esta dispuesto a trabajar por Ayacucho, y seguir avanzando junto a los consejeros y todos los que queremos una ciudad mejor».

Finalmente, Yanina Baldini Candidata a Consejera Escolar en 1er lugar, sostuvo; «Gracias a todos, primero a Silvina por dar mi nombre y a todo el Comité por haberme recibido como lo hizo. La verdad, se sintió este acompañamiento y demostraciones de afecto, pero quiero agradecerlo a todos. A mi familia que me dijo animate hácelo, así que bueno, es cierto que por primera vez que me involucro y aprendo todos los días, pero no importa quién este en la provincia o la nación, vamos a trabajar muy duro por Ayacucho».

Principales números y datos de la elección en Ayacucho

En principio, 5 concejales para la Coalición a 2 de Unión por la Patria. Los consejeros escolares, 3 de la Coalición y no quedarían de UxP.

Elecciones Generales 2023 Ayacucho – Diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar Electores 18.358 de padrón.

Este es el trabajo de nuestro equipo que nuevamente estuvo integrado por alumnos de la orientación comunicación de la EES Nro 1. Agradecemos a Juli, Tati y Karo, por su enorme trabajo.