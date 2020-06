Gastón Gentil desde MdP;»Esta nota fue un hermoso regalo y les pediría un esfuerzo más: ¡sigamos cuidándonos!»

Volvemos a Mar del Plata una vez más, donde residen cientos de ayacuchenses, con los que hemos hablado o lo haremos en estos días. En esta oportunidad visitamos a una persona muy querida, con innumerables amistades en Ayacucho, hijo de un querido matrimonio de nuestra ciudad. Simpático, buena gente, emprendedor, luchador nato, hoy tiene una hermosísima familia en la feliz, y desde allí en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar hablamos con Gastón Gentil.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

G. G;”Hola Pablo, gracias por contactarte y proponerme esta charla, ya que tengo gratos y hermosos recuerdos de mi adolescencia junto a vos. Me fui de Ayacucho en Marzo de 1992, ya tengo mucho más tiempo vivido fuera de Ayacucho que lo que viví en él, pero el sentido de pertenencia a mi tierra natal sigue intacto, cada vez que tengo la posibilidad de volver siento una emoción y un nerviosismo como si fuese al lugar más preciado, y es así, ya que he vivido momentos que han marcado mi historia. Mi familia está compuesta por Carina mi mujer y tengo tres hijas Florencia (16 años), Martina (14 años) y Catalina (12 años), como ven rodeado de mujeres”.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

G. G;”Mi madre es Zuni Dottavio, una gran mujer (que voy a decir si es mi mamá), trabajó toda su vida en la municipalidad, en el área de compras, lamentablemente hace unos años falleció como consecuencia de un cáncer. Y Edgardo Gentil mi papá”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

G. G;”Actualmente y desde hace 16 años vivo en Mar del Plata. Carina es bibliotecaria y docente, actualmente tiene un cargo de preceptora en el Colegio San Agustín, yo estoy trabajando como Agente Inmobiliario”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

G. G;”En Mar del Plata la realidad es compleja a mi modo subjetivo de ver, aclaro esto, ya que cada uno ve la realidad de una manera muy particular, ya que cargamos con una historia, una formación, relaciones sociales y económicas distintas, por eso no hay una sola manera de ver esa realidad. Aclarado esto, como les decía, es una situación compleja, ya que esta ciudad ya acarreaba un índice de desocupación importante, como también increíblemente un alto nivel de trabajadores que no entran en lo que podríamos llamar trabajos oficiales (trabajos en negro o parte del sueldo en negro, para ser claros), esta gran masa de gente no la está pasando muy bien, ya que si no trabaja no cobra. En esta ciudad también hay un importante porcentaje de trabajadores que viven de changas, otro sector que está complicado.

En este momento estamos en fase 4, eso hace que tengamos una serie de rubros habilitados para iniciar sus actividades económicas. Hemos comenzado a perder el miedo. Cabe destacar también que los casos positivos que se han dado en la ciudad se han podido controlar de una manera muy profesional”.

A. al D; ¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

G. G;”Que pregunta? Jajaja. Voy a ser lo más sincero que pueda. Los primeros días de cuarentena fueron de inventar comidas nuevas ya que teníamos tiempo para la elaboración un poco más sofisticada que en tiempos normales. Diariamente tenemos tantas actividades programadas que hace que le dediquemos poco tiempo a la cocina. Por lo tanto aparecieron pastas caceras, facturas, postres, almuerzos y cenas con más hidratos de los que estábamos acostumbrados a consumir. Esto hizo que nos demos cuenta que las harinas y el sedentarismo no colaboraba con nuestro bienestar físico y poco a poco nos fuimos ordenando poniendo en marcha un plan de alimentación saludable como así también haciendo una rutina de ejercicios, más que nada para las mujeres de la casa.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

G. G;”Tenemos por el momento 42 casos positivos 2 muertos y 34 recuperados”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

G. G;”Los días en casa comienzan entre las 7.30hs y 8hs. Las nenas (bueno, no tan nenas ya!!), tienen clases on line y tareas todos los días. El almuerzo se organiza entre las 13hs o 13.30hs. Luego se ordena la casa y finalmente es el momento libre de la familia. En este espacio se juega a la Play, se mira alguna película, se lee algún libro o se hace ejercicio. A la tarde tienen idioma y ya llega la hora de pensar en la cena en familia, nos repartimos tareas. Carina está trabajando desde casa haciendo un seguimiento personalizado de cada alumno en especial aquellos que denotan alguna dificultad o ausencia. Por mi parte todas las mañanas estoy en lo oficina y a la tarde trabajo desde casa. También leo mucho ya que estamos formándonos para un nuevo proyecto laboral”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

G. G;”Los protocolos que aplicamos en la fase 1 y 2 básicamente consistía en no salir de casa, solo salía yo para hacer compras. Una vez que pasamos de fase comenzó a salir también Carina ya que en mi caso comencé a trabajar. Ahora estamos en fase 4 y esto nos permitió hacer salidas en familia por el barrio con los barbijos correspondientes, respetando el distanciamiento social y lavándonos las manos reiteradamente. En la casa todos colaboramos para hacer una gran desinfección por semana y diariamente se realiza repaso para mantener la higiene”.

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

G. G;”Bueno, como te decía con anterioridad, están teniendo clases de manera virtual prácticamente a diario y les mandan muchas actividades por medio de una plataforma que utiliza el colegio. Están sumamente ocupadas. Nosotros estamos conformes con respecto a la escolaridad y a la forma en que el colegio garantiza la continuidad pedagógica”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

G. G;”Ya tenemos una cantidad importante de rubros habilitados. Sucede que Mar del Plata al ser una ciudad turística está afectada de gran manera, por la cantidad de hoteles, restaurantes y bares que siguen cerrados. Podemos salir con los cuidados correspondientes y en caso de necesidad de 8 hs a 18 hs”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

G. G;”Las que estamos tratando de respetar desde el principio: mucho lavado de manos, distanciamiento social, uso de barbijos, en la calle llevar alcohol en gel y tratar de salir lo justo y necesario”.

A. al D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y tu entorno?

G. G;”Es difícil, pero creo que nos tenemos que seguir cuidando y no relajarnos tanto, la línea de contagio en el país sigue en ascenso y no estamos exentos de que por algún descuido entre el virus a nuestro entorno, tenemos la experiencia de lo que está pasando en Olavarría. Ayacucho es una ciudad privilegiada en este sentido, ojala que sigan los controles a la entrada de la ciudad sumamente estrictos. Sé también que el sistema de salud está muy preparado, pero ojala que no se tenga que usar y para eso creo que los controles tienen que seguir siendo estrictos”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensas que se tiene dimensión de lo que vivimos?

G. G;”También es complejo responder esa pregunta, porque seguimos en un plano muy subjetivo. Personalmente espero que sí, que todos tengamos conciencia de la dimensión de lo que vivimos porque el mundo y la sociedad va a cambiar rotundamente después del 2020. Estoy convencido que este virus trae como consecuencia un cambio copernicano en la sociedad, espero que nos haga tomar conciencia de que todos somos iguales y que somos vulnerables, que hay cosas que el dinero, el poder, ni las armas pueden contra él. Que somos sumamente frágiles, que un virus microscópico nos da una cachetada como sociedad.

Por lo tanto, creo que sería un buen motivo para hacernos preguntas existenciales. Los hechos nos hablan (caso Floyd Minneapolis), coronavirus, cuarentena, que hizo encontrarnos con los nuestros, en un mundo donde vivimos corriendo y de repente tuvimos que estar encerrados, golpes tremendos que debemos procesar de una manera reflexiva”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

G. G;”Uf, todo eso y mucho más, olores, lugares, recuerdos, momentos, mucha gente que hace tiempo no veo, hermanos, amigos. Creo que una de las cosas que me he replanteado es darme más tiempo para volver a mis raíces”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

G. G;”La verdad viajamos muy poco para Ayacucho, mi mujer es del sur y viajamos más para allá, ya que mis hermanos vienen cuando pueden, por lo tanto nos vemos más acá”.

A. al D; ¿Mantenés contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

G. G;”Si claro, no tanto como me gustaría, porque como te decía, uno está cargado de horarios y actividades que no se hace el tiempo suficiente para encontrarse. Hoy la tecnología facilita mucho más la comunicación. Pero que quede claro que es una de las cuentas pendientes que tengo pos-pandemia, me verán mas recorriendo las calles de mi hermosa ciudad”.

A. al D;¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

G. G;”Le cuento a mis hijas, cosa que lamento que ellas no hagan por vivir en la ciudad, que me iba en bici a la escuela de Hermanas, donde quedaban todas amontonadas en el paredón esperando que saliéramos, con los guardapolvos grises, tardes enteras jugando al fútbol o haciendo casas en un árbol cercano a mi casa, o en veranos ir a clases de natación y después a la tarde ir a la pileta del Tiro.

Ya en la adolescencia los encuentros masivos el día del estudiante que salíamos en caravana a pasar el día con amigos, el Ennsa-mach en la rural nueva, las horas de charlas con amigos, las salidas inolvidables, tardes de cartas en La Buen Gusto. Asados de fines de semana, que mutaban a fideos en la época de la hiperinflación porque no llegábamos a comprar carne, esas noches interminables de la Fiesta del Ternero, donde terminabas abrazado y amigo de alguien con el que nunca habías hablado, etc. Y otras cosas que también recuerdo pero que no vienen al caso contar, que si nos juntamos en una cena de amigos también te contaré jaja.

Muchas gracias por este hermoso regalo de traerme a la memoria momentos marcados a fuego en mi vida. Un abrazo a cada uno y les pediría un esfuerzo más: sigamos cuidándonos!!”