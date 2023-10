Fue una fiesta el 8vo Remate de «La María» de Iriarte, en Gral. Madariaga – Se vendieron los 83 toros con máximos de $ 1.500.000.

Fue una fiesta, esta 8va edición de Remate Anual de Reproductores de “La María” de Iriarte Hnos. Tanto afecto, tanta compañía, tanta presencia habla de esta edición especial, por sí solo.

Es verdad que hay cuestión innegable, una muy dolorosa partida temprana de Fran, que aún hoy sacude a la familia toda. Pero él, seguramente, estuvo entre todos los presentes, disfrutando de un gran evento, con la familia de productores y cabañeros acompañan con el corazón…

Sabemos que en el ambiente rural, y especialmente entre cabañas de una misma ciudad pequeña, como la nuestra, es una gran familia la que conforman los propietarios de los Establecimientos, son como tíos, primos y padres unos de otros, y están no solo en las buenas, sino principalmente cuando son tan agradables los momentos que vive el otro…

En el frío mediodía de Gral. Madariaga se notó desde temprano que la movida sería importante. Gente que bajaba masivamente de sus vehículos, que recorría al mediodía las calles de la feria Nro. 1, que pedía los catálogos, que miraba atentamente los excelentes ejemplares que totalizaban 83, entre los que 5 eran colorados y el resto negros.

Con el fantástico servicio de “A las brasas” de Raúl Etcheverry, que nos deleitó a los más de 150 comensales con chorizos, un rico asado, las típicas empanadas de carne, diversidad de ensaladas, y un rico postre almendrado helado, con una atención inmejorable del propio grupo ayacuchense, y hasta los propios dueños de la cabaña.

La gente fue llegando siguió sumándose al almuerzo y hubo un momento en que hubo agregar mesas, mientras los referente del escritorio de Carlos Estanga, incansablemente recibían a clientes, amigos, productores, familiares y conocidos, que al contrario de los inicios que no concurrían a los almuerzos, ahora no podían perderse semejante momento. Y no se equivocaron…

Llega el momento más esperado, el de las ventas / Hubo máximos de $ 1.500.000.-

Pedrito Estanga tomo el martillo, luego que su papá el avezado Carlos, describiera en gran forma las características especiales de esta venta, la ausencia física del querido Francisco, que le daba una emotividad y condiciones no habituales, a este esperado remate.

Máximos de $ 1.500.000.- que correspondieron a:

Corral Nro. 12, toro 4 C, 2 D, CE 42, padre RP 283 y Corral Nro. 12,toro 84 C, edad 2 D, CE 38, padre RP 117.

También hubo valores cercanos, como el del corral Nro. 8, toro 23. De 2 D, 42 CE hijo de RP 15, que se vendió en $ 1.450.000, el del corral 10, toro 30, “D, 42 CE hijo de RP 3 que arribó al $ 1.400.000.- el del Nro. 1 toro 1, edad 2 D, 41 CE padre RP 111, que llegó a $ 1.350.000.-, y del corral 7, toro 21, 2 D, 42 CE hijo de RP 111 que hizo $ 1.250.000.-

Los valores menores tuvieron su piso en $ 750.000.-, vendiéndose siempre con buen trámite y martillo ágil, con una presentación de gran nivel, siendo en general armoniosos cada uno de los ejemplares, blandos, uniformes, clasudos, listos para poner a trabajar al campo que llegaran.

Se vendieron 83 toros, y el promedio de los toros, fue $ 920.000.- que al decir de Martín; “fue muy buena la venta, queríamos lograr que se coloquen todos los toros y este es un gran homenaje para papá que estará feliz que estuvimos unidos, que defendemos esto que tanto quería el, logramos que viniera mamá y junto al tío trabajamos muy bien. Él tiene un gran corazón.”

Por su parte, pudimos hablar con Fernando; “Estamos muy contentos por el acompañamiento de la gente. No esperábamos menos, pero nos sorprende y alegra enormemente. Más allá de lo económico, nosotros queremos esto…La reunión familiar, el asado y las mesas llenas de amigos y familia, por lo que agradecemos a cada uno de los que trabaja como los chicos del campo, y particularmente antes y hoy desde la casa martillera, el servicio, la familia, ustedes…A todos”.

Cae la tarde, y llega el momento de la despedida

Es solo un adiós…Hasta el año que viene. Se vendrá la 9na edición. Ese abrazo de Fernando y Martín en el final, muestra que como se dice en el fútbol “Hay equipo”. Hubo un proyecto, y hay una continuidad, hay ganas, hay apoyo de la familia, están los amigos para poner el oído y el hombro.

La procesión va por dentro, está en el corazón, en lo más profundo de los sentimientos, esos que son para siempre, que se expresan con un beso, una mirada o un abrazo…Pero sin embargo, desde algún lugar estará Fran, con una sonrisa de oreja a oreja, sabiendo que lo que sembró, hoy ya comenzó a cosecharse…

Finaliza el evento, la gente comienza a retirarse…Pero llega una nueva tanda de comida, y es que Raúl ya tiene lista la bondiola de cerdo, y parten las fuentes con pilas de sanwichs, que obviamente a todos les gusta, y nadie quiere rechazar. Las caras lo dicen todo, y sí están buenísimos…

Termina la 8va edición, estuvimos en las 8 con nuestro diario www.ayacuchoalia.com.ar . Un orgullo para este medio, por la confianza, por haber sumado a La 95.3 con la magia de la radio, y poder mantener esta relación de amistad, de tener la libertad de hacer periodismo y contar un suceso que cada año crece y crece. Poder mostrar el trabajo de un gran grupo de personas, y mostrar ese resultado, es un placer y así nos lo hacen sentir todos “Los IRIARTE”

Solo resta decir felicitaciones, lo merecen, se lo han ganado, y quizás allí este la explicación, y el reconocimiento de amigos, familia y productores…Ese aplauso al final de las ventas, y mientras resonaba el plaf, plaf, plaf de las manos…latían fuerte lo corazones, y más de uno perdió varios lagrimones, muy sentidos ¡!!

Por Lic. Pablo H. Tusq – Co propietario del diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar