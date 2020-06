Francisco Traiani desde La Plata;»Mantengo contacto con mis amigos, hemos construido un grupo muy lindo»

En este viaje volvemos a La Plata, capital de la Pcia de Bs. As para saber de la vida de un joven ayacuchense, profesional, gustoso del fútbol para observarlo y practicarlo, independiente, y pensante. Hijo de un querido matrimonio de vecinos de conocidas y valoradas familias ayacuchenses, en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar es el momento de Francisco Traiani.

A.cal D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

F. T;”Me vine a vivir a La Plata en el año 2011, ya hace 9 años”.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

F. T;”Mis papas son Mario Traiani, y Josefina Fourquet”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué te dedicas actualmente?

F. T;”Vivo en La Plata, me quedan pocas materias para recibirme de Lic. En Administración en la UNLP, y trabajo en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA precisamente en el Rectorado”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde estás?

F. T;”La realidad en la ciudad en la que estoy es de incertidumbre como en todos lados creo. En la ciudad de La Plata mucha gente sigue saliendo a las calles sin problemas, se ve mucha gente. Aunque las actividades recreativas al aire libre no están habilitadas”.

A. al D; ¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

F. T;”Si, me cuido. Entreno en mi casa y respeto las 3 o 4 comidas diarias de forma saludable, aunque no me privo de nada, siempre manteniendo un equilibrio”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

F. T;”Según la agencia AUNO de la UNLZ en La Plata hoy en día se registran alrededor de 471 casos, aunque no te podría decir exactamente la cantidad de muertes. Igualmente los datos dependen de la cantidad de testeos reales que se realizan, quizás haya más casos”.

A. al D; ¿Cómo es un día tuyo hoy? ¿Cómo te entretenes?

F. T;”Mis días por lo general son de lectura y de entrenamiento”.

A. al D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y tu entorno?

F. T;”En particular hablando por mí, me parece que es una situación difícil, a veces cuesta saber qué es lo que está pasando si lo analizamos en profundidad. Hoy en día no sería fácil estar en los zapatos del presidente de la nación. La verdad, no sé si la cuarentena es suficiente o no. Es una pregunta que tiene muchas raíces de respuesta. Desde el lado de la salud podría decir que está bien que continúe, desde el lado económico mucha gente está desesperada porque no tienen ingresos y se les hace abrumador. Es entendible de los dos lados. Lo que tengo en claro es que también muchísimas personas mueren por otras cosas (de hambre, femicidios, racismo, etc) y no hacemos nada al respecto pareciera que el CODIV es nuestra mayor preocupación. Espero que esto sirva para repensar muchas cosas y dejar el egoísmo de lado”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensás que se tiene dimensión de lo que vivimos?

F. T;”Me parece que lo que estamos viviendo es absolutamente nuevo. Cuando pasan cosas inesperadas o imprevistas, en general, más allá de la causa principal que estamos pasando hoy en día, no tenemos dimensión de lo que pasa, porque justamente es algo nuevo”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

F. T;”Somos seres sociales, no nacimos para vivir en soledad”.

A. al D; ¿Mantenes contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

F. T:”Mantengo contacto con mis amigos de siempre, estoy agradecido de la vida por haber construido un grupo tan lindo”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

F. T;”El fútbol mi mayor recuerdo de esa ciudad. Jugar el juvenil defendiendo los colores del pueblo. Y defendiendo los colores de mi querido Atlético Ayacucho”.