Finalmente, Aldosivi recibirá a Boca en el José María Minella

Luego de una inspección ya anunciada, el Estadio “José María Minella” está en condiciones para recibir el miércoles 16 a Boca por la segunda fecha del torneo. La posibilidad de que haya neutrales y qué capacidad tiene el escenario.

2 horas después de plantearse seriamente derivar el duelo entre Aldosivi y Boca del miércoles 16 de este mes a otra localía, diferentes fuerzas vivas de la ciudad y la provincia recorrieron el estadio José María Minella y comprobaron, que más allá de los problemas edilicios de fondo que acarrea la cancha, el escenario está en condiciones de recibir el duelo por la segunda fecha de la Liga Profesional.

Aldosivi hace tres días planteó llevar ese encuentro al Estadio “Ciudad de La Plata”, aunque operativamente el pedido no se sustentaba en bases sólidas. La postura del “tiburón” implicaba la chance de vender entradas a “no socios” de Aldosivi y que le redundaría en un alivio económico ante tan importante encuentro. El elenco portuense se apoyaba en la coyuntura negativa que implica tener la platea techada del Minella clausurada. No menos de 15.000 entradas “neutrales” Aldosivi se perdería vender ante Boca por esta situación edilicia no resuelta desde hace muchos años.

Andrés Macció, Presidente del EMDER (Ente Municipal de Deportes y Recreación) de Mar del Plata, le explicó a TyCSports.com que “estuvieron recorriendo el estadio todas las fuerzas de seguridad, bomberos, APREVIDE e Inspección General de la Municipalidad de General Pueyrredón. Se mostraron todas las mejoras que íbamos haciendo de acuerdo a la situación que nos marcaron en setiembre respecto al aspecto edilicio, muchas de ellas se cumplieron. Se ha habilitado el estadio con los dos sectores populares que están totalmente reparados, las cocheras de la tribuna cubierta, la tribuna descubierta y se mostraron algunas obras referidas a la iluminación y los accesos».

«Queda hacer el acta de todas estas reformas y que el estadio esté en disponibilidad de usarse de acuerdo a lo que figura en la programación deportiva de los clubes marplatenses. Alvarado jugará su primer partido de la Primera Nacional el sábado 12 ante Sacachispas y a continuación el debut de Aldosivi. Estuvieron presentes en la recorrida dirigentes de ambos clubes los cuáles marcaron algunos detalles que querrían que nosotros acomodemos y mejoremos. Fue una reunión positiva. Un buen avance. El estadio va a continuar con sus actividades ya programadas para este año” enfatizó Macció ante la requisitoria.

La posibilidad de que los hinchas de Boca estén presentes en Mar del Plata

Si bien habrá que esperar la confirmación, todo hace indicar que Boca tendrá la presencia de sus hinchas en el encuentro ante Aldosivi en la ciudad de Mar del Plata

Gustavo Gómez, titular de Aprevide, explicó en diálogo con La Voz del Estadio que «tenemos que evaluar los ingresos y ver dónde se ubica la gente. La idea es sostener lo que se hizo bien el partido pasado entre ambos equipos y que la gente pueda ir”

«Solo le pedimos a la gente de Boca que respete a Aldosivi, que los hinchas vayan a la cancha pero que no lleven camisetas porque el local es Aldosivi», agregó Gómez.

La capacidad del estadio José María Minella

Debido a un problema en la estructura, que viene desde hace varios meses, la platea cubierta del José María Minella no se puede utilizar y así se reduce de manera considerable la capacidad del estadio.

“El aforo habilitado para el Estadio Minella es de 7.500 en cada popular y 9.500 en la platea descubierta», explicó Andrés Maccio.