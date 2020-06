Fernando Araneo desde Bs, As; «Se debe tener mucho cuidado con la información que se lee y de donde viene».

En esta oportunidad nos vamos a detener en Bs. As para dialogar virtualmente con un joven médico, que es hijo de dos personas muy queridas y respetadas de nuestra comunidad, no estando entre nosotros ya hace un tiempo una de ellas. Crítico, comprometido, por momentos punzante, noble, inteligente y solidario con sus pacientes y defensor de su profesión y tarea diaria. Es un placer para el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar hablar con el Dr. Fernando Araneo.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

F. A;”Hola Pablo y gente de Ayacucho al día, Desde el año 97 que comencé el ingreso a medicina, estando en 5 año, y ya desde el 98 me instalé en la Ciudad de Buenos Aires, a estudiar y después hacer la carrera de medicina. Mi familia está constituida por Mariana Chessari (mi señora), Tomás Chessari de 16 años (hijo de mi señora), Ámbar Araneo Chessari de 3 años y Siena Araneo Chessari de casi 2 años, y contando a las mascotas (dos gatitas, Misha y Lolita) familia numerosa. Quisiera aclarar que aunque resido actualmente en CABA, nunca me fui de Ayacucho”.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

F. A; “Mis padres son Rubén Oscar Araneo y María Teresa Fuentes de Araneo, lamentablemente fallecida en el año 86”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué te dedicas actualmente?

F. A; “Vivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soy médico, especialista en Medicina Interna, Emergencia y Trauma y realicé un posgrado de Deportología Clínica. También hago actividad gremial defendiendo los derechos del médico de la actividad privada como trabajador desde la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP)”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

F. A;”Hoy, con la pandemia de Covid-19, la CABA y el AMBA en un momento crítico de aumentos de casos por el aumento de la circulación de personas. Observándose que muchos centros de salud pública y privada se encuentran casi colapsados con pacientes internados Covid y NO Covid”.

A. al D;¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

F. A; “Dieta especial no, si mucho control de la higiene, específicamente al regresar a casa ya que mi señora y yo somos personal esencial por ser médicos, al regresar evitamos el contacto con la familia, derecho al baño, la ropa se lava por separado y en el momento, lo que ingresa de afuera (alimentos y demás) se higieniza como indican los protocolos”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

F. A;“Hasta el 18/06 casos positivos 20318 y muertes 422”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

F. A; “Nuestros días son difíciles, como dije antes, los dos médicos, y con dos bebes en casa, se nos complica mucho, pero podemos organizarnos y el que se queda en casa se encarga del cuidado y la atención de las niñas y gracias a Toto, el adolescente de la familia, que ayuda al cuidado si se complica por temas laborales. Es a puro juego y dibujos animados.

A. al D; ¿En relación al trabajo que haces, que medidas tomas?

F. A; “Trabajo tanto en ámbito público (SAME) como en el privado (sanatorio Güemes), en ambos se sigue los protocolos, es lo primordial, la protección y la higiene, hoy, todo paciente se considera sospechoso de Covid-19, y la circulación interna ya se hace con los equipos de protección personal correspondientes”.

A. al D; ¿Tanto al momento de trabajar o cuando tenes que ir, hay temor, se oculta con profesionalismo, cómo es?

F. A; “Temor no, preocupación de que puede pasar si mi señora o yo nos contagiamos con el cuidado de nuestros hijos, es una situación difícil que te hace pensar continuamente”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

F. A; “Se cumplen los protocolos que informan desde el Ministerio de Salud, desde la entidad AMAP se realizó un protocolo en conjunto con el Ministerio de Salud el cuál fue entregado a todas las entidades privadas en CABA y Gran Bs As. Lo que se está viendo que hay poco control de que se cumplan los protocolos o desconocimiento y falta de información del uso del equipo de protección personal (EPP)”.

A. al D; ¿Cómo se hizo con las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

F. A; “En nuestro caso, el que más está en clases es Toto, cursando la secundaria, así que están con tareas y clases por zoom, y las niñas, como van a maternal, desde el jardín nos mandan videos de entretenimiento todos los días”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

F. A; “Se ve mucha circulación en la calle, transcurren estos días de cuarentena y se hace cada vez más evidente la situación crítica que atraviesa nuestra sociedad, y cuanto más se agudiza el contexto aparece con mayor fuerza un falso antagonismo: economía vs salud. Un dilema que parece invitarnos a elegir una u otra cara de la moneda. Cuando estamos en casa, sin la necesidad de salir a trabajar, para lo único que se sale es para ir al supermercado una vez por semana, los niños adentro sin salir, son decisiones que las considero correctas”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

F. A; “La conducta es fomentar la higiene dentro de casa, si venimos de afuera, no tenemos contacto hasta después del baño y el cambio de ropa. Por ahora venimos bien, difícil llegar y que las bebes corran a saludar, pero logramos evitar ese contacto”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensás que tomó real conciencia de lo que vivimos?

F. A; “Muchos sí, pero otros no, y confunden la definición de lo que es una pandemia, y lo relacionan con la letalidad, lo cual está mal, pero yo confío y comparto la decisiones que se están tomando desde el Ministerio de Salud, y se debe tener mucho cuidado con la información que se lee y de donde viene”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

F. A; “En mi caso, ir a disfrutar la tranquilidad de Ayacucho, lo cual me hace muy bien, disfruto mucho de eso, por parte de mi señora ir al shopping, una realidad que ya me acostumbré, y mi hija mayor va por ese camino también, no me queda otra. Obviamente que se extrañan los asados en familia, disfrutar de una caminata, gozar del aire libre”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

F. A; “Siempre que se puede estoy en Ayacucho, casi toda mi familia está ahí, mi padre y mis tías (Marta y Mabel Fuentes) que me cuidaron desde chiquito, junto a Lidia, que lamentablemente también falleció, están mis primos y amigos de la infancia. Hoy, con la pandemia, el contacto es vía redes sociales y llamados telefónicos lamentablemente, pero siempre en contacto”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

F. A; “Recuerdos, reuniones con amigos en una peña, disfrutar de la fiesta del ternero, ir a pescar cuando era niño a los arroyos que rodean el pueblo, y afectos, todos, los amigos siempre presentes, siempre en contacto. Las calles y la tranquilidad con la que se vive ahí es lo mejor”.

A. al D; ¿Qué pensás de los aplausos, sirven, estimulan, chocan?

F. A; “Los aplausos en un principio fueron estimulantes, pero se fueron diluyendo, comenzaron los episodios de discriminación, se vio mucho acá en CABA, y eso genera tristeza, pero sé que de muchos, los aplausos fueron sinceros. Actualmente se mezclan muchas cosas y la situación de la salud es delicada pero se sigue firme, cuidándonos y cuidando a los demás”.